Von Harald Berlinghof

Mannheim. Im Planungsausschuss des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) hat Frank Dünnebeil vom Heidelberger IFEU-Institut eine Studie zur Situation potenzieller Klimaschutzaktivitäten im regionalen Verkehr vorgestellt. Die Studie hatte ergeben, dass mehr als sieben Millionen Tonnen Treibhausgase im Verkehrssektor erzeugt werden. Davon stammen 67 Prozent von Autos und 26,9 Prozent von Lastwagen. Der Nahverkehr ist mit 2,5 Prozent dabei.

Fragt man nach den Wegzwecken, dann sind für 20 Prozent der gefahrenen Wege laut des Verkehrsexperten die Berufspendler verantwortlich, für 17 Prozent die Dienstwagenflotten. Der Freizeitverkehr schlägt mit 33 Prozent durch. Auf den Einkaufsverkehr entfallen dagegen nur neun Prozent. Dünnebeil verwies darauf, dass auch Autofahrer aus dem Umland für die höheren Schadstoffbelastungen in den Oberzentren verantwortlich sind. Dazu zählen die Einpendler, die zur Arbeit fahren oder Kulturveranstaltungen, Ärzte und Krankenhäuser ansteuern.

Die Stellschrauben, mit denen Treibhausgase reduziert werden könnten, lagen für Dünnebeil auf der Hand: unnötige Fahrten vermeiden, den Verkehr auf ÖPNV oder Fahrrad verlagern oder energieeffizientere Fortbewegungsmittel sowie neue Antriebsformen wie Strom und Wasserstoff nutzen. Wenn alle Minderungspotenziale genutzt würden, könnte die Region, so die Studie, bis 2030 eine Verringerung von Treibhausgasen um 39 Prozent schaffen – bis 2050 sogar eine Minderung um 87 Prozent. "Das bedeutet, dass die ambitionierten Klimaschutzziele der Bundesregierung auch in der Region Rhein-Neckar erreicht werden können", so Dünnebeil.

Auf den Effekt "Homeoffice" mit spürbar weniger Verkehr solle man aber langfristig nicht setzen, so Dünnebeil. Vielmehr könnten seltenere Fahrten ins Büro zu der Überlegung bei den Betroffenen führen, dass man es sich dadurch leisten könnte, weiter aufs Land zu ziehen und damit weitere Wege in Kauf zu nehmen. Mit dieser Analyse zur Ausgangssituation für Klimaschutzaktivitäten im Verkehr will die Metropolregion jetzt weiterarbeiten. Zunächst soll es Workshops mit Experten geben, in denen geeignete Maßnahmen für eine nachhaltige Gestaltung der Mobilität in der Region erarbeitet werden.

Der Vorsitzende im Planungsausschuss, Christian Specht, legte den Finger in der jüngsten Sitzung des Gremiums in eine offene Wunde: "Fakt ist, dass wir uns für 60 Kilometer Neubaustrecke zwischen Frankfurt und dem Norden Mannheims im 23. Planungsjahr befinden. Und dass ein Spatenstich immer noch nicht absehbar ist". Tatsächlich muss immer wieder dieses endlose Verfahren mitbeachtet werden, wenn ein Mobilitätsthema der Metropolregion zur Sprache kommt.

Die Streckenführung im Norden von Mannheim soll von der Bahn im Oktober vorgestellt werden. Der Knoten Mannheim selbst mit offener Frage der Riedbahn, ist noch immer höchst umstritten zwischen Bahn und Anwohnern. Und die Planungen südlich von Mannheim bis Karlsruhe sind in einem noch früheren Planungsstadium. "Der Suchraum für eine Trasse bis Karlsruhe soll auch auf die linksrheinische Seite ausgedehnt werden". Specht war verwundert. Mit einer Beschleunigung des Planungsverfahrens ist also nicht zu rechnen. Vielmehr ist absehbar, dass eine Trassenfindung auf Pfälzer Boden für das Verkehrsaufkommen zwischen den beiden rechtsrheinischen Großstädten Mannheim und Karlsruhe auf wenig Gegenliebe bei den betroffenen Anwohnern und der Kommunalpolitik stoßen wird.

Dass es auch anders und schneller geht, haben die Planungen und Aktivitäten rund um die Hochstraße Süd in Ludwigshafen gezeigt. Der Abriss der "Pilzhochstraße" ging schneller als selbst größte Optimisten vermutet hätten.