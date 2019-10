Mannheim. (dpa-lsw) Manege frei für Pur: Die Pop-Band ("Abenteuerland") aus Bietigheim-Bissingen nimmt im kommenden Jahr im Circus Krone in München ein "MTV Unplugged"-Konzert auf und geht danach damit auf Tour. Diese wird die Band am 19. Dezember 2020 auch in die Mannheimer SAP Arena führen.

Für die Aufnahme seien zwei Auftritte mit bekannten Musikern und Freunden am 24. und 25. Juli 2020 geplant, teilte das Music Circus Concertbüro am Dienstag in Stuttgart als Veranstalter mit. Präsentiert werden soll das Album zunächst am 27. November 2020 in Oldenburg, später sind auch zwei Konzerte in Baden-Württemberg geplant. Nach Mannheim spielt Pur einen Tag später zum Abschluss in Stuttgart.

"Wir freuen uns, unsere Pur-Musik unter ganz besonderen Vorzeichen mit spannenden musikalischen Gästen in einem Zirkuszelt ganz neu zu erleben", erklärt Sänger Hartmut Engler laut Music Circus. Als Schülerband im schwäbischen Bietigheim-Bissingen gestartet, entwickelte sich Pur zu einer der erfolgreichsten deutschen Musikgruppen. Regelmäßig touren Pur durch die größten Arenen des Landes.

Karten gibt es ab dem 1. November 2019 hier