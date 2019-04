Von Alexander Albrecht

Mannheim/Heidelberg. Fast zwei Meter misst dieser Hüne, sein Händedruck gleicht einem Schraubstock: Thomas Köber braucht nicht viel, um sich Respekt zu verschaffen. Man mag es kaum glauben, dass der vor Kraft strotzende Spitzenbeamte am morgigen Mittwoch in den Ruhestand verabschiedet wird. An seinem 63. Geburtstag. Dreiundvierzigeinhalb Jahre im Polizeidienst liegen dann hinter dem Chef des Mannheimer Präsidiums. Eine Bilanz.

Der Abschied: Ein tiefer Seufzer. "Wer so lange im Dienst war, lebt und liebt diesen Job", gesteht Köber, als ihn die RNZ vor zwei Wochen in seinem Büro besucht. Es falle ihm schwer, sich an den Gedanken zu gewöhnen, "dass da bald gar nicht mehr so viel sein soll". Nachvollziehbar: Auf dem Schreibtisch stapelt sich die Arbeit, sein Terminplan ist bis zuletzt durchgetaktet. Andererseits habe er sich nach zwei Dienstzeitverlängerungen durchaus damit auseinandergesetzt, einen Schlussstrich ziehen zu müssen. "Und ich kann erhobenen Hauptes hier rausgehen", sagt der Polizeipräsident.

Der Ruhestand: "Ich habe ein gewisses Fernziel, wo ich mich tatsächlich wieder gesellschaftlich engagieren will", kündigt Köber an. Details nennt er nicht. Jetzt heiße es für ihn erstmal, räumlich und mental Abstand zu gewinnen. Loszulassen. Langweilig werde das Pensionärsleben sicher nicht. "Ich sitze nicht auf der Straße und zähle die Tauben", meint Köber und lacht.

Der Nachfolger: Wenn Köber morgen im Mannheimer Marchivum verabschiedet wird, setzt Innenminister Thomas Strobl (CDU) zugleich Andreas Stenger als neuen Polizeipräsidenten ein, bislang Vizechef des Landeskriminalamts. Sein Vorgänger schickt Vorschusslorbeeren: "Wir kennen uns seit gemeinsamen Tagen bei der Mannheimer Schutzpolizei. Da kriegen wir einen, der die Flagge hier hochhält", sagt Köber. "Garantiert."

Der Führungsstil: "Man muss authentisch sein und darf keine Filmrolle spielen", so Köber über Köber. "Und das sagen, was man meint." Als Führungskraft könne er lediglich die großen Linien vorgeben und Ideen einbringen. Der Verdienst gehöre den Kollegen "an der Front". Deshalb gehe es ihm auch nicht um Macht, sondern um Verantwortung. Darum, gemeinsame Ziele zu erreichen. "Ich glaube, das ist mit der Truppe hier fantastisch gelungen", sagt der scheidende Polizeichef.

Die Polizeireform 2014: Groß war die Aufregung, als der damalige Innenminister Reinhold Gall (SPD) beschloss, das Polizeipräsidium Mannheim mit der Polizeidirektion (PD) Heidelberg zu verschmelzen. Köber setzte die Reform um - aus Überzeugung. Heute sagt er: "Sie können vieles mit Verstand und Logik erklären - aber Gefühle sind etwas anderes. Da sind Polizisten keinen Deut anders als die restliche Bevölkerung." Einige Beamte hingen so sehr an "ihrer" PD, dass sie schon ein Problem gehabt hätten, den Hörer vom Autofunk in die Hand zu nehmen und sich mit dem neuen Rufnamen "Mannheim" zu melden. Für Köber eine "zutiefst nachvollziehbare Reaktion". Deshalb hätte er sich auch gewünscht, die Mega-Behörde mit aktuell 2400 Beamten "Kurpfalz" zu nennen. Doch hießen die anderen Präsidien ebenfalls nach ihrem Hauptstandort.

"Mit aller Vehemenz" verteidigte Köber die Reform auch nach der Landtagswahl 2016, als wieder Rufe aufkamen, zwei große Dienststellen zu schaffen: eine für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis, die andere für Mannheim. "Das hätte uns zurückgeworfen", ist Köber überzeugt. "Denn man kann ja Präsidien nur mit Beamten bestücken, die schon da sind - für zwei Organisationseinheiten stünden entsprechend insgesamt weniger Leute zur Verfügung", lautet sein Argument. Dann wird der 63-Jährige deutlich: "Glauben Sie wirklich, dass wir in der alten Struktur 32 Streifenwagen zu der Massenschlägerei Anfang 2016 in einer Leimener Flüchtlingsunterkunft hätten schicken können?" Köber schiebt die Antwort gleich hinterher: "Im Leben nicht."

Die Vorbehalte: Köber ist ein Kind des Mannheimer Präsidiums. "Es war mir von Anfang an extrem bewusst, dass es Ressentiments in Heidelberg und der Region gibt", sagt er. Doch sei es ihm gelungen, Vorbehalte durch persönliche Kontakte und regelmäßige Treffen abzubauen. "Wobei ich mir noch mehr Zeit gewünscht hätte, draußen zu sein", räumt Köber ein. Zugleich freut er sich darüber, dass es in Heidelberg durch die Sicherheitspartnerschaft erreicht worden sei, die angespannte Lage wesentlich zu beruhigen. Ausdrücklich lobt Köber die Stadt für die "Schlossprämie", die dazu beigetragen habe, die Zahl der Wohnungseinbrüche zu halbieren.

Die Geflüchteten: Nachdem die Fluchtrouten über den Balkan praktisch dicht sind, seien es inzwischen vor allem "Bootsflüchtlinge", meist aus Afrika, die ins Land kämen. In der Regel junge Männer mit eher schlechter Bleibeperspektive. "Sie suchen vor allem eins: ein besseres Leben", sagt Köber. Ein Mensch, der dann jedoch gesagt bekomme, dass er sich nicht dauerhaft in Deutschland aufhalten dürfe, fühle sich weniger berufen, Regeln zu befolgen. "Das erleben wir und die Bürger", sagt Köber und nennt Diebstähle, Drogenhandel und Schlägereien als Beispiele. "Es wird nicht dadurch besser, wenn man sagt, dass es das nicht gibt."

Die Gewalt gegen Beamte: Ganz besonders gibt Köber zu denken, dass bei lediglich einem Viertel der Fälle im vergangenen Jahr eine Festnahme zugrunde gelegen habe. Der Polizeichef sieht einen Zusammenhang zwischen der Brutalität in der Sprache und auf der Straße. Hoffnung setzt Köber auf die Bodycams, deren Aufnahmen gerichtsverwertbar sind. "Ich bin froh, dass Richter nicht nur den sauber gescheitelten Angeklagten sehen, sondern auch miterleben können, welchen Situationen und Gefahren meine Kollegen ausgesetzt sind."

Die Bilanz: Die Zeit bei der Wasserschutzpolizei hat Köber geprägt. Davon zeugt eine Tafel mit verschiedenen Schifferknoten, die an der Wand seines Büros hängt. Köber benutzt gern Bilder aus der maritimen Sprache. So auch beim Fazit über seine Amtszeit und die Polizeireform: "Das Schiff ist jetzt im tiefen Wasser, der Kapitän kann von der Brücke."