Mannheim. (gol) Die Eintrittskarten sind schon druckfertig. Der Vorverkauf für die Bundesgartenschau (Buga) 2023 in Mannheim startet in drei Wochen. Doch wer am Zaun der ehemaligen US-Kaserne Spinelli entlang schlendert, sollte fantasiebegabt sein. Denn von blühenden Landschaften und pulsierendem Leben ist die Brachlandschaft noch ein gutes Stück entfernt. "Es bleibt unser ambitioniertes Ziel, rechtzeitig fertig zu werden", macht sich Geschäftsführer Michael Schnellbach bei einem Vor-Ort-Termin auf dem Gelände der Buga 23 Mut. "Aber wir schaffen das, auch wenn es eng wird", hört man gebetsmühlenartig aus seinem Mund.

Fortschritte sind hier und da zweifellos erkennbar. Die Struktur der Pflanzenfelder zeichnet sich ebenso ab wie die künftigen Baumreihen. Ob allerdings viel Schattenspender auf dem Areal wachsen, darf bezweifelt werden. "Wir sind letztlich zwei Jahre zu spät dran, weil uns das Konversionsgelände später als vorgesehen übergeben wurde", analysiert der Buga-Verantwortliche. Folglich werden die vorgesehenen 2023 "Zukunftsbäume" wohl nicht rechtzeitig ihre ganze Blätterpracht entfalten. "Schreiben Sie ruhig, dass die künftigen Besucher einen Hut oder Sonnenschirm mitbringen sollten, das Gelände ist sehr weitläufig", warnt Schnellbach jetzt schon. Und er wird wissen, von was er redet.

Auch wenn schon ein paar Pflänzchen vorsichtig aus dem Bogen lugen, dominieren weiterhin Bagger, Lastwagen, Kipplader, überall Plastikrohre und viel Staub die triste Szenerie. Hohe Sandberge, Erdhügel und jede Menge Blechschrott vervollkommnen das Bild. Ein großes Problem: Niemand weiß so ganz genau, wie es in den kommenden Monaten bautechnisch genau weitergeht. "Dieses Jahr ist das entscheidende, und täglich verändert sich etwas, nimmt Gestalt an", bleibt Schnellbach zuversichtlich. Dennoch ist unübersehbar: Bislang blüht fast nichts – bis auf die zarten Triebe von 4400 Rosenstöcken.

Die ganz dicken Brocken haben die Macher der Buga aber noch vor sich. Die alten US-Hallen sind zum Großteil dem Erdboden gleichgemacht. Im Zentrum der Gartenschau, der sogenannten U-Halle, wo früher Militärgerät stand und bald das tägliche Unterhaltungsprogramm steigen soll, scheint der Umbau zu stocken. An diesem kalten Ort müssen noch meterdicke Betonwände aus der Vorkriegszeit herausgebrochen und Dächer abgedeckt werden.

Auf 13.000 Quadratmeter Fläche will die Gesellschaft die künftige "Spielfläche" reduzieren. "Eine Herausforderung" nennt Schnellbach sein Sorgenkind, denn für die Halle existieren kaum Baupläne. Sie müssen im Nachhinein gemacht werden, und wieder einmal dürfen sich Gutachter freuen. Wie viele Expertisen bislang auf Spinelli überhaupt notwendig waren, weiß er nicht auf Anhieb – mehrere Dutzend aber sicherlich. "Wir mussten die Halle in Gedanken neu errichten, um sie abreißen zu können", erkennt Schnellbach, wo das Baurecht einen Riegel vorschiebt.

Beim 80 Meter langen Panorama-Steg über eine neu zu schaffende Wasserfläche in der Feudenheimer Au sind mehr Fortschritte erkennbar. Das Fundament steht, die ersten tonnenschweren Stahlteile sind eingetroffen und baufertig. Doch auf den geplanten Radschnellweg durch die Au, für den die Gesellschaft ebenfalls zuständig ist, blickt der Geschäftsführer skeptisch. Es geht auf diesem Feld bisher nur in kleineren Schritten voran. Der Zeitplan für die Zukunftsschau Buga 23, die Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung in ihren Mittelpunkt stelle, bleibt also weiterhin ambitioniert.