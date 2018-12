Mannheim/Plankstadt. (pol/mare) Zieht der Einsatz wegen Terrorverdachts in Plankstadt noch weitere Kreise? Am Freitagabend gegen 20 Uhr durchsuchte die Kriminalpolizei jedenfalls eine Wohnung im Bereich der Uhlandstraße im Stadtteil Neckarstadt-Ost. Hier wurde ein Mann vorläufig festgenommen, dessen Identität noch geklärt werden muss.

Ob ein Zusammenhang mit den Durchsuchungsmaßnahmen in Plankstadt besteht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem vermeintlichen Anti-Terror-Einsatz in der Nacht zum Donnerstag in Plankstadt wurden zwei Männer und eine Frau verhaftet.