Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Ralf Mayer kriecht fast ganz unter den Sportwagen. "Jetzt bitte auf Sportmodus schalten", brüllt er zum Fahrer des dunklen Flitzers hinauf. Mit dem Messgerät klebt der Leiter der Einsatzgruppe "Poser" jetzt förmlich am Auspuff. Zehn Dezibel über dem Normwert sind erlaubt. "Eindeutig zu laut", lautet sein Urteil. Der PS-Protzer darf nach einer halben Stunde weiterfahren. Es wird einen Strafzettel geben – wie mehrfach an diesem besonderen Tag: dem "Car-Freitag" in der Mannheimer Kunststraße. Das Datum gilt für die Szene als Startschuss in die neue Saison.

Bei der Kontrolle der Auspuffanlage einer umgebauten Harley musste der Polizist vollen Körpereinsatz zeigen. Foto: Gerold

Wenn der Auspuff röhrt und der Motor ohrenbetäubend dröhnt, zeigen Mayer und sein Team traditionell auch zur "Spring Break" für heiße Öfen Präsenz. Aber sie wissen: Die Kontrollen sind lediglich kleine Nadelstiche, ohne die chronischen Übeltäter auf Dauer abzuschrecken. "Eine Nobelmarke unter dem Hintern bedeutet aber nicht automatisch, dass der hinter dem Lenkrad auch viel Kohle hat. Manchmal spart die ganze Familie, nur um ihrem Stammhalter das Vergnügen zu finanzieren", plaudert der Einsatzleiter aus dem Nähkästchen.

Der 59-Jährige ist ein alter Hase auf diesem Gebiet. Seit sieben Jahren verwarnt er die Pappenheimer und kennt inzwischen fast alle persönlich. Es seien meistens junge Männer mit überschaubarem Selbstwertgefühl, das sie mit auffälligen Schlitten kompensieren wollten, erzählt der Ordnungshüter. Frauen sind in diesem Metier so selten wie gute Ausreden der ertappten Verkehrssünder. "Das ist eine reine Testoseronsache", weiß Mayer.

Die Szene besteht aus rund 50 Männern mit Migrationshintergrund im Alter von 25 bis 35 Jahren. "Fast immer gilt: Die Autos müssen breit, tief und laut sein. Aber man darf die Poser auf keinen Fall mit Rasern verwechseln. Das ist eine andere Klientel", erläutert der Fachmann. Auch unterscheidet die Polizei sehr genau zwischen Tunern und Posern. "Tuner optimieren ihre Flitzer mit viel Know-how und Herzblut", sagt Mayer.

Solche Autofans wollen den Spaß am Prachtstück steigern und niemanden belästigen. Einigen Hobbyschraubern ist legales Tuning jedoch zu langweilig. Also wird illegal am Sound der Maschine herumgefummelt. An diesem "Car-Freitag" – das Wort ist eine Kreuzung aus dem englischen "Car" für Auto und dem christlichen Feiertag – stehen die Polizisten zwei Stunden lang in der Kunststraße.

Doch schon nach kurzer Zeit hat es sich offensichtlich herumgesprochen, wo die Zivilstreife die verdächtigen Kandidaten auf den Standstreifen herauswinkt. "Da spielt denen die moderne Kommunikation in die Hände", so Mayer. Wenn man sieht, wie viele Handyfilmchen aus den auffällig leise vorbeifahrenden Kraftprotzen gemacht werden, wird rasch klar, was er damit meint. Die Szene warnt sich über Smartphones, vorübergehend nicht durch die "Gefahrenzone" zu donnern. Es geht deswegen gemütlich zu am Checkpoint. Mal ein alter Opel, mal ein Biker mit umgebauter Harley ohne korrekten Helm, mal ein US-Pick-Up, zum Herauswinken zeigt sich nicht viel Kundschaft. Richtig teuer werden die Kontrollen selten, Ordnungswidrigkeiten eben.

Auffällig, dass nur etwa jeder zehnte Luxuswagen ein Mannheimer Nummernschild besitzt. Die Mehrzahl kommt am Freitagabend aus dem Odenwald, der Pfalz oder Hessen, um vor den überfüllten Straßencafés der Großstadt den "Dicken" zu machen, wie Mayer es nennt. "Ich dachte eigentlich, die gestiegenen Spritpreise würden sie davon abhalten."

Und fruchten die Kontrollen der Einsatzgruppe "Poser"? Mayers Blick spricht mehr als tausend Worte. "Es werden leider nicht weniger. Das erschreckt. Was helfen würde, wären Punkte im Flensburger Register. Sobald einer mehrfach erwischt wird, wäre dann der Lappen weg", wünscht er sich. Die Bilanz in der Mannheimer City: Sieben Beamte haben zwischen 16 und 24 Uhr insgesamt knapp 40 Fahrzeuge und mehr als 60 Personen kontrolliert. Bei fast jedem zweiten Fahrzeug hat die Polizei etwas zu beanstanden, in 15 Fällen leiten die Spezialisten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Fahrer ein.

Sechs Personen werden wegen unnötigen Krachs durch ihre hochmotorisierten Autos angezeigt. Darunter ist auch ein 27-jähriger Audi-Lenker, der mehrfach aufs Gaspedal gestiegen ist und ordentlich Lärm gemacht hat. Eine eingehende Untersuchung des Wagens ergibt: Die verbauten Distanzscheiben sind nicht eingetragen worden.

Bei diesem und sieben weiteren Autos erlischt die Betriebserlaubnis. Zwei Fahrer brettern ohne gültigen Führerschein über die Kunststraße. Ein anderer Mann am Steuer eines Audi kann lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen, die in Deutschland nicht gültig ist. Darüber hinaus hat der 33-Jährige ein Kind ohne jegliche Sicherung an Bord. Die Fahrt ist zu Ende.

Polizeipräsident Siegfried Kollmar kündigt an, die Kontrollen intensiv und flächendeckend fortzusetzen – nicht nur in Mannheim, sondern auch in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis.