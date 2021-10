Von Volker Endres

Mannheim. Sie haben sich ihren Opfern immer wieder als falsche Handwerker angedient. Jetzt erhielten drei Männer am Landgericht Mannheim Haftstrafen zwischen zwei Jahren und zehn Monaten sowie fünf Jahren und drei Monaten. Zusätzlich wurde für den Hauptangeklagten die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Die relativ milden Urteile waren im Prozessverlauf in Mannheim begründet.

"Normalerweise liegen für diese Vergehen die Strafen zwischen vier und über acht Jahren", hatte Staatsanwalt Marc Schreiner seinem Plädoyer vorausgeschickt. Immerhin hatten die drei Männer die Leichtgläubigkeit von 17 Hausbesitzern in Mannheim, Worms, Frankenthal und Ludwigshafen ausgenutzt, denn während der eine die zumeist betagten Bürger in ein Gespräch verwickelte oder ihnen den angeblich festgestellten Schaden demonstrierte, durchsuchte der Komplize die Wohnräume nach Wertsachen. Rund 190.000 Euro hatten die 32, 35, und 50 Jahre alten Männer dabei erbeutet. Gemeinschaftlicher Diebstahl lautete daher der Tatvorwurf.

Aber im Prozessverlauf waren die drei Männer nicht nur geständig gewesen und hatten damit einen längeren Prozessverlauf unnötig gemacht, sondern sie kamen auch für den entstandenen Schaden auf. "Es besteht die Chance, dass der komplette finanzielle Verlust ausgeglichen wird", betonten nicht nur die sechs Verteidiger der drei Männer, sondern auch die Staatsanwaltschaft. "Das ist bei dieser Art Vergehen sehr ungewöhnlich." Deshalb hatten sich alle Prozessbeteiligten im Rahmen einer Verständigung für jeden Angeklagten auf einen deutlich geringeren Strafrahmen geeinigt, als er von Staatsanwalt Schreiner skizziert worden war.

Und das trotz des enormen Umfangs, denn zunächst waren den Männern sogar 26 Taten vorgeworfen worden, wobei es neun Mal beim Versuch geblieben war. Die Hausbesitzer hatten der Sache nicht getraut. Wildfremde Menschen läuteten bei ihnen an der Tür und wiesen sie auf angebliche Schäden an den Dächern hin, die sie bei Arbeiten in der Nachbarschaft entdeckt haben wollten.

Siebzehn Mal (der 32-Jährige war an allen Taten beteiligt, sein 50-jähriger Schwiegervater an elf und der 35-jährige Neffe an sechs) waren die Männer aber erfolgreich, erbeuteten Schmuck, Wertgegenstände und Bargeld bei den im Durchschnitt etwa 80 Jahre alten Hausbesitzern.

Im Plädoyer hatte sich die Staatsanwaltschaft deshalb am oberen Ende des vereinbarten Strafrahmens orientiert, Strafen zwischen drei Jahren und drei Monaten sowie fünf Jahren und acht Monaten für die drei Männer gefordert. Erwartungsgemäß sahen das die Verteidiger deutlich anders. So hielt Steffen Kling als Verteidiger des 35-Jährigen für seinen Mandanten eine Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten für ausreichend. Dem folgten die Richter unter Vorsitz von Bettina Krenz.

Auch beim 50-Jährigen lagen die Richter mit einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten näher an der Forderung der Verteidigung (drei Jahre und sechs Monate) als an den vier Jahren und drei Monaten, die der Vertreter der Staatsanwaltschaft für angemessen betrachtet hatte.

Für den 32-Jährigen, der schon zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Beruhigungsmitteln gestanden haben soll, wurden neben dem Entzug auch die fünf Jahre und drei Monate verhängt, die auch die Verteidigung für angemessen gehalten hatte.