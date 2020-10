Mannheim. (pol/pri/rl) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gegen 15.15 Uhr auf der Autobahn A6 in Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen in Fahrtrichtung Heilbronn. Offenbar fuhr ein Autofahrer hier in Schrittgeschwindigkeit auf die rechte Hauptfahrbahn der Autobahn auf. Darum mussten Autos auf den Fahrbahnen scharf bremsen. Drei Autos und ein Lastwagen kollidierten dabei miteinander. Danach fuhr der Unfallverursacher auf der Autobahn davon.

Drei Personen im Alter von 78, 69 und 36 Jahren wurden bei der Karambolage verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Es entstand rund 75.000 Euro Sachschaden. Die Fahrbahn war vorübergehend voll gesperrt. Danach kam es zu einem mehrere Kilometer langen Stau.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich der Polizei zufolge um einen weißen Nissan Qashqai aus dem Kreis Worms handeln. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Update: Dienstag, 13. Oktober 2020, 17.15 Uhr