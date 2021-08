Entspannte Atmosphäre, unzählige Konzerte: Das Maifeld-Derby ist in einer Dekade zu einer festen Festival-Institution in Mannheim geworden. Foto: Trykowski

Von Marco Partner

Mannheim. Es klappt tatsächlich: Das zehnte Maifeld-Derby kann vom 3. bis 5. September im Reitstadion auf dem Maimarktgelände über die Bühne gehen. Coronakonform und in abgespeckter Version, aber immerhin. 34 Künstler sorgen auf zwei Bühnen drei Tage lang für Festivalatmosphäre. Nach einem ständigen Wechselbad zwischen Hoffen und Bangen überwiegt nun auch bei den Veranstaltern die Vorfreude auf das kleine Jubiläum.

Timo Kumpf ist schon wieder ganz in seinem Element. 2010 hob der gebürtige Weinheimer das "Liebhaberfestival" aus der Taufe. Stets beweist er mit seinem kuratierten Programm ein feines Gespür für nationale und internationale Musiker, die nicht auf jedem Festival-Line-Up zu finden sind. Genres wie Indie-Rock, Metal, Hip-Hop oder Electro werden beim Maifeld Derby nicht voneinander getrennt, sondern vereint. Diesmal gibt es ein paar Wiedersehen: Sophie Hunger war bereits 2013 beim familiär wirkenden Konzertreigen vor den Toren Mannheims zu Gast. Mittlerweile ist die Schweizer Sängerin nicht nur im Feuilleton beliebt.

"Das Programm ist gespickt mit alten Freunden, neuen Wunschkandidaten und ein paar feinen Überraschungen", betont Kumpf. Auch der Punk-Popper "Drangsal" sowie die bayrische Independent-Band "The Notwist" kommen als Wiederholungstäter zurück auf die Maifeld-Bühne. Andere große Acts – wie der kanadische Electro-Künstler "Caribou", der noch das ursprünglich für Juni vorgesehenene Line-Up anführte – sollen möglichst 2022 zu Gast sein.

Timo Kumpf. Foto: vaf

Nach über einem Jahr Vorbereitung blicken die Maifeld-Macher auf viel Stückarbeit, auf Momente voller Ungewissheiten. Steigende Inzidenzen, stetige Terminverschiebungen: "Nach gefühlt tausend Anläufen und Umplanungen stehen wir nun endlich in den Startlöchern", erklärt der Hauptorganisator. Die neue Corona-Verordnung Baden-Württemberg sehe keine Orientierung mehr an den Inzidenzen vor, sodass in den letzten Tagen vor Festivalbeginn endlich Planungssicherheit herrscht. Das Konzept folgt der 3-G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) und bestuhlten Zuschauerrängen, wobei am Platz getanzt werden darf. Masken müssen nur auf den engeren Wegen getragen werden.

Doch kommt ob dieser Vorgaben und der Reduzierung von vier auf zwei Bühnen Festivalstimmung auf? Sonst bastelt sich schließlich jeder Besucher auf dem großen Gelände auch abseits der Show-Acts sein ganz eigenes Festival-Programm zusammen. "Es gibt diesmal weniger Schnickschnack und Drumherum. Sonst wird man bewusst reizüberflutet und von den musikalischen Eindrücken erschlagen. Ich bin selbst gespannt, wie es wird", sagt Kumpf über das Festival-Experiment in Corona-Zeiten.

Der in Grasellenbach aufgewachsene Organisator, der bereits als 17-Jähriger in seinem Heimatort sein erstes Festival auf die Beine stellte, gibt sich trotz der vielen Unwägbarkeiten in seiner Branche entspannt. Und er weiß, er kann noch von Glück reden. Das eigentliche Jubiläumsjahr 2020 ließ er schließlich für eine persönliche Auszeit ausfallen. Lange, bevor ein Virus die vertraute (Konsum-)Welt aus den Angeln hob. Aber auch die Finanzierung des charmanten Festivals war fraglich. 2019 schrieb das Maifeld-Derby rote Zahlen, ein Crowdfunding wurde gegründet und das Event in eine GmbH umgewandelt. Schon die Jahre zuvor konnte es nur über kommerziellere Veranstaltungen wie die Delta-Konzerte und das Zeltfestival querfinanziert werden.

Um Kosten zu minimieren, wurde auf neue Merchandise-Produkte verzichtet. Stattdessen werden an den kleinen Verkaufsständen T-Shirts, Taschen und Tassen vergangener Festivals wieder zum Vorschein kommen. Zum ersten Mal wurde auch kein Programmheft gedruckt, schließlich wollte man ob des stetigen Corona-Schattens nichts für die Tonne produzieren. "Mit dem gerade parallel angelaufenen Zeltfestival können wir die Kosten für die Bühne teilen und Feintuning betreiben. Es ist jetzt eine große Herausforderung, ein stimmiges Konzept zu entwickeln, das hoffentlich einmalig ist", so Kumpf mit Blick auf ein hoffentlich sorgenfreieres Festivaljahr 2022.

Info: Tickets gibt es unter www.maifeld-derby.de