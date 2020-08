Mannheim. (pol/mün) Drei Männer im Alter von 29 bis 31 Jahren werden wegen schweren Bandendiebstahls angeklagt. Polizei und Staatsanwaltschaft werfen ihnen vor, in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Herzogenried aufgebrochen zu haben - und nicht nur dort.

Mit einem Hydraulikwerkzeug sollen sie den Geldautomaten bearbeitet haben. Als die Polizei gegen drei Uhr vor Ort eintraf, befanden sich zwei Tatverdächtige in einem Lieferwagen, der direkt neben dem Automaten stand. Sie konnten festgenommen werden.

Einem dritten Tatverdächtigen gelang zwar die Flucht, er wurde aber in der Nähe dann doch gefasst, berichtet die Polizei.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die drei Inhaftierten auch für zwei sehr ähnliche Straftaten in Aglasterhausen und Neunkirchen im Neckar-Odenwald-Kreis verantwortlich sind. Dort wurden in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls zwei Geldautomaten mit der nahezu identischen Vorgehensweise aufgebrochen, erklärte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Seit Mittwoch sitzen die drei Männer in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.