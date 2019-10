Schon am kommenden Wochenende wird die Brücke über den Rhein in Richtung Ludwigshafen erstmals gesperrt, und ab Freitag, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr. Foto: vaf

Von Carsten Blaue

Mannheim/Ludwigshafen. Für die Pendler zwischen Mannheim und Ludwigshafen kommt es noch dicker. Denn nach der Sperrung der Hochstraße Süd wird jetzt auch noch die nördlich davon gelegene Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung Ludwigshafen komplett dicht gemacht, und zwar an drei Wochenenden. Wegen "gravierender Schäden", wie die Mannheimer Stadtverwaltung am heutigen Mittwoch in einer Pressemitteilung erklärte. Die Instandhaltungsarbeiten seien daher "unumgänglich".

Und offenbar schon länger bekannt. Denn laut den Angaben aus dem Rathaus wurde bereits bei der turnusgemäßen Überprüfung vor zwei Jahren bemerkt, dass die über 20 Jahre alte Übergangskonstruktion der Brücke ziemlich kaputt ist. Für die Reparatur wird die Trasse in westlicher Richtung von Freitag, 18. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 21. Oktober, 5 Uhr sowie von Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 28. Oktober, 5 Uhr und Freitag, 15. November, 20 Uhr, bis Montag, 18. November, 5 Uhr, voll gesperrt. Die Fahrspuren in Richtung Mannheim sind davon also nicht betroffen. Überdies kann der Rad- und Fußweg auch während der Bauphasen genutzt werden. Dieser wird nur auf einer Länge von etwa 20 Metern halbseitig gesperrt.

Auf RNZ-Anfrage erläuterte ein Sprecher der Stadt, welche Arbeiten an den Wochenenden genau anstehen. Seinen Angaben zufolge muss die defekte Dehnungsfuge zur Aufnahme von Längenänderungen zwischen der Strombrücke über den Rhein und dem Bauwerk über das Mühlauhafenbecken erneuert werden: "Es sind unter anderem die Dichtungsgummis großflächig gerissen und nicht mehr wasserdicht." Diese müssten getauscht werden, um künftige Schäden an der tragenden Brückenkonstruktion durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Dazu müssten Teile der Stahlkonstruktion ausgebaut werden: "Diese erhalten eine Aufarbeitung inklusive neuem Korrosionsschutz und werden anschließend wieder mit neuen Dichtungsgummis eingebaut." Vergangenes Jahr wurden diese Arbeiten schon auf Ludwigshafener Seite erledigt.

Die Baustellenzeiten sind jetzt so gewählt worden, dass die ohnehin gebeutelten Berufspendler nicht auch noch in weiteren Staus auf den Umleitungsstrecken stehen müssen. Außerdem will Mannheim vor dem Weihnachtsgeschäft in der City mit allem fertig werden. Mannheim und Ludwigshafen haben sich bei der Planung der Baustelle abgestimmt. Um später weitere Sperrungen zu vermeiden, werden die Rheinland-Pfälzer am letzten Wochenende zeitgleich noch Asphaltierungsarbeiten auf der Kurt-Schumacher-Brücke ausführen.

Seit klar ist, dass die Hochstraße Süd bis mindestens Ende 2023 dicht bleibt, hat die Kurt-Schumacher-Brücke als Rheinquerung für den Verkehr eine noch größere Bedeutung bekommen. Die jetzt geplanten Instandhaltungsarbeiten sollen dafür sorgen, dass sie langfristig erhalten bleiben könne, so die Mannheimer Stadtverwaltung.