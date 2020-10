Von Alexander Albrecht

Mannheim. Wenn der einst gefeierte Konzertveranstalter Matthias Hoffmann in die Schlagzeilen gerät, dann eigentlich nur noch wegen seines Dauer-Ärgers mit der Justiz. Ab Mittwoch, 14. Oktober, muss sich der Impresario vor der Großen Wirtschaftskammer des Landgerichts Mannheim verteidigen. Die Anklage wirft ihm unter anderem Insolvenzverschleppung vor.

Es geht um Hoffmanns Rolle als Chef der "Afrika! Zirkus & Veranstaltungs GmbH & Co. KG" mit Sitz in Mannheim. Die Firma plante, organisierte und veranstaltete die spektakulären "Afrika! Afrika!"-Shows. Spätestens Mitte Februar 2014 hätte Hoffmann klar sein müssen, dass er die Verbindlichkeiten des Unternehmens nicht mehr begleichen kann, so die Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft.

Er soll es jedoch unterlassen haben, unverzüglich einen Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht zu stellen sowie die Buchführung weiterzuführen und eine Bilanz für das Geschäftsjahr 2013 anzufertigen. Und nicht nur das. Hoffmann soll bis Mitte Februar 2014 und darüber hinaus Gelder der GmbH & Co. KG in Höhe von 1,5 Millionen Euro zu Unrecht entnommen haben, um damit private Schulden oder Verbindlichkeiten von weiteren eigenen Firmen zu bezahlen. Ähnliches wird dem Impresario als Chef eines Mannheimer Show- und Eventmanagement-Unternehmens zur Last gelegt. Diese Firma, ebenfalls eine GmbH & Co KG, soll seit Mitte Dezember 2015 zahlungsunfähig gewesen sein.

Trotzdem habe sie, so heißt es in der Anklageschrift, weiterhin Karten für künftige Veranstaltungen verkauft. Im Vertrauen auf die "vorgespielte Sicherheit" sollen zehn Personen Tickets im Gesamtwert von rund 5200 Euro erworben haben. Die Shows wurden jedoch nie aufgeführt. Auch in diesem Fall habe es Hoffmann unterlassen, trotz Bankrotts die Buchführung weiterzuführen.

Das Landgericht hat nach dem Prozessauftakt am 14. Oktober um 9 Uhr noch 18 Verhandlungstage terminiert. Das Urteil könnte demnach Ende Dezember verkündet werden. Hoffmann gerät immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Der Erfinder der "Drei Tenöre" (José Carreras, Placido Domingo und Luciano Pavarotti) mit vielen Auftritten in ausverkauften Arenen war 1998 wegen Steuerhinterziehung und Betrugs zu fünf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden.

Die Strafe wurde später um ein Jahr verkürzt. 2001 stellte sein Konzertbüro einen Insolvenzantrag, 2007 folgte die Prime Time Entertainment, die die Show "India" produzierte. 2015 ging die Dinnershow "Cotton Club" pleite, schon ein Jahr zuvor gab es nach der "Afrika! Afrika!"-Tour Auseinandersetzungen um angeblich ausstehende Gehälter und Ermittlungen wegen Insolvenzverschleppung, die nun vor Gericht thematisiert werden.

Erst vor zwei Jahren musste Hoffmann nach einem Urteil des Amtsgerichts Heidelberg 12.500 Euro Geldstrafe zahlen. Er soll im Rahmen seines Privatinsolvenzverfahrens seiner Ehefrau unrechtmäßig Vermögen übertragen haben. Anlass seien Hoffmanns Steuerschulden in Höhe von mehr als einer Million Euro gewesen.

Und dann steht da noch ein weiterer Prozess aus, der schon am 7. Juli beziehungsweise 20. August dieses Jahres vor dem Amtsgericht Lampertheim hätte beginnen sollen. Laut Anklage sollen Hoffmann und seine Frau Faiza am 22. Mai 2019 einen Mietvertrag für ein generalsaniertes und technisch hochwertig ausgestattetes Haus an der hessischen Bergstraße unterschrieben haben. 3000 Euro inklusive Nebenkosten sollte das Paar monatlich zahlen.

Wie sich später herausstellte, hatte Hoffmann angebliche Schreiben einer Heidelberger Anwalts- und Steuerkanzlei über seine Eigentumsverhältnisse sowie eine Schufa-Auskunft gefälscht. Während seines Aufenthalts soll der Ex-Veranstalter einen Wasserschaden im fünfstelligen Bereich selbst herbeigeführt haben, um die Miete zu mindern. Ende November soll verhandelt werden.