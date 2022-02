Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Mit großer Nervosität blicken Vertreter von Städten und Gemeinden aus dem "Suchraum" der zweigleisigen Neu- oder Ausbaustrecke Mannheim-Karlsruhe auf den 2. Juni. An diesem Tag will die Bahn bei einem weiteren Dialogforum die möglichen Trassenvarianten vorstellen. Der Tenor aus den dann vielleicht betroffenen Kommunen rechts und links des Rheins: Das Projekt ist richtig und wichtig, aber die in der Nacht laut ratternden Güterzüge sollen uns bitte nicht zu nahe kommen. Und falls doch, dann in einem Tunnel.

> Der aktuelle Stand: Die DB Netze, ein Tochterunternehmen der Bahn, hat sich den Suchraum zwischen dem Pfälzerwald im Westen und dem Kraichgau im Osten noch einmal genauer angesehen und in Raumwiderstandsklassen eingeteilt. "Abschnitte mit Wohn- oder Naturschutzgebieten wollen wir umfahren", gibt Projektleiter Stefan Geweke auf Anfrage die Richtung vor. Er weiß aber auch: Die Bahn werde keine Linie finden, an der es keine Betroffenheit gibt. Sprich: Es ist von Protesten aus der Kommunalpolitik, von Umweltschützern und Bürgerinitiativen auszugehen. Um diese möglichst gering zu halten und eine große Zustimmung in der Region zu erreichen, sind diese Gruppen gemeinsam mit Gesandten aus Ministerien, Landkreisen, Städten und Gemeinden oder Vereinen beim Dialogforum vertreten.

"Noch haben wir keine durchgehende Trasse entwickelt", sagt Geweke. Beim jüngsten Dialogforum ging der Projektleiter aber auf Streckensegmente ein. Und informierte die Teilnehmenden, welche davon weiter verfolgt oder zurückgestellt werden, weil die tagsüber rollenden, schnellen ICE nicht mindestens 120 km/h fahren können. Die Segmente untersucht haben Umweltexperten der Bahn. "Aktuell sind unsere technischen Planer dran, ob das alles in der Praxis überhaupt funktioniert", erklärt Geweke. Am Ende sollen die Segmente zu Linienkorridoren zusammengefügt werden, die bis zu 1000 Meter breit sind.

> Die Knackpunkte: Im nordbadischen Teil des Suchraums untersucht die Bahn, wie viel Platz es braucht, um die Trasse zwischen St. Leon-Rot und Forst entlang der A 5 führen zu können. Die Planer haben auch dazugelernt. Ein Abschnitt eines möglichen Grobkorridors hatte im vergangenen Jahr in St. Leon-Rot für Wut und Irritation gesorgt: Die Linie wäre durch den dortigen Badesee verlaufen. Das ist vom Tisch, ebenso habe die Bahn eine Teiltrasse zwischen Eppelheim und Plankstadt zurückgestellt, sagt Geweke. Die Strecke würde die beiden Kommunen lediglich streifen – was Lärmbelästigungen freilich nicht ausschließt. Im Fokus bleibt dagegen ein möglicher Ausbau zwischen Hockenheim, Waghäusel und Graben-Neudorf.

Mannheim drängt für seinen Bahnknoten auf einen kostspieligen Tunnel. Verkehrsdezernent Christian Specht sieht keine Chance dafür, weitere Züge oberirdisch durch die Stadt zu leiten. Sein zweites Argument: Bestandsstrecken seien an der Kapazitätsgrenze und könnten durch die dichte Bebauung nicht erweitert werden. Nehme der Güterverkehr auf der Schiene weiter zu, was ja gewollt sei, werde auch der Rangierbahnhof mehr belastet. Tunnellösungen im Spargelsprengel und Karlsruher Umland prüfen, Anwohner vor Bahnlärm schützen – das ist auch eine zentrale Forderung eines offenen Briefs, den 27 Bürgermeister unterschrieben haben (die RNZ berichtete). "Tunnel sind nicht immer genehmigungsfähig, und das Projekt muss sich auch wirtschaftlich rechnen", meint Geweke nüchtern.

> Die Wirtschaft: "Nur eine Trasse, die nahtlos die Güterverkehre aus Rangierbahnhof, Hafen und Containerterminal einbindet, erlaubt eine stärkere Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene", sagt Dagmar Bross-Geiss, die Verkehrsexpertin der IHK Rhein-Neckar. Gleichzeitig hat sie keinen Zweifel an der Bedeutung des zweigleisigen Ausbaus. "Das ist der dringend erforderliche Lückenschluss zwischen der geplanten Neubaustrecke Frankfurt–Mannheim und der Ausbaustrecke Karlsruhe–Basel", so Bross-Geiss.

Die Prognosen gingen von weiter steigenden Güterverkehrszahlen aus. "Wir brauchen diese Kapazitäten, bevor sich Staus und zusätzliche Verspätungen auf der Schiene einstellen und auch den Fern- wie Nahverkehr behindern", macht die Expertin deutlich. Es werde aber nicht einfach, eine allseits akzeptierte Trassenführung im stark verdichteten Raum zwischen Mannheim und Karlsruhe zu finden. "Umso wichtiger ist es, dass die Suche transparent und ergebnisoffen bleibt", sagt sie. Auch das hatten die Bürgermeister in dem offenen Brief verlangt.

> Die Skeptiker: Der Verein Pro Mobilität, dem unter anderem Automobilclubs, Logistik- und Bauunternehmen angehören, hält das Verlagerungspotenzial von der Straße auf die Schiene für "stark begrenzt". Traditionelle Transportgüter wie Kohle und Mineralölerzeugnisse würden für die Bahn an Bedeutung verlieren. Und der boomende Onlinehandel bedürfe aufgrund der Kleinteiligkeit der Sendungen eine Feinverteilung mit dem Lkw.