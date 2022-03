Es gibt Varianten mit und ohne direkte Anbindung des Mannheimer Rangierbahnhofs an die geplante Neubaustrecke. Die IHK drängt auf Klärung, die Bahn legt sich nicht fest. Foto: vaf

Mannheim/Stuttgart.(cab) Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) hat in einer Mitteilung auf eine rasche Klärung gedrängt, wie der Mannheimer Rangierbahnhof an die Bahn-Neubaustrecke Mannheim-Karlsruhe angebunden werden kann. Die Unternehmen der Region bräuchten Gewissheit, dass der wichtige Umschlagplatz für Güter zukunftsfähig und mit ausreichender Kapazität angebunden ist. Noch sei die Linienführung aber völlig offen, kritisierte die IHK und verwies auf mehrere Varianten, welche die Bahn prüfe. Auch unterirdische, denen der Fahrlachtunnel im Weg sein könnte. Auf RNZ-Anfrage hat die Bahn zu den Aussagen der IHK Stellung genommen und sich auf eine schnelle Entscheidung in dieser Frage nicht festgelegt.

Eine Bahn-Sprecherin betonte, dass es ein "wesentliches verkehrliches Ziel" für die Neubaustrecke Mannheim-Karlsruhe sei, die Kapazitäten für eine Anbindung des Rangierbahnhofs zu schaffen – aber wenn, dann ohne Engpässe und auf Basis der prognostizierten Zug-Zahlen. Die Sprecherin räumte allerdings ein, dass sich diese mögliche Anbindung "aufgrund der dichten Bebauung und der vorhandenen Infrastruktur im Mannheimer Stadtgebiet besonders anspruchsvoll" gestalte.

Momentan, so die Sprecherin, gebe es in Mannheim vier mögliche, 1000 Meter breite Linienkorridore für die Trasse, die weiter untersucht würden – mit und ohne direkte Anbindung des Rangierbahnhofs: zwei unterirdische zwischen dem nördlichen Anknüpfungspunkt an die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim sowie mit einer westlichen Anbindung des Rangierbahnhofs, einen überwiegend oberirdischen, östlich verlaufenden Linienkorridor mit einer möglichen West-Spange zum Rangierbahnhof sowie einen unterirdischen als Verbindung linksrheinischer Linienkorridore, aber ohne die Möglichkeit, den Rangierbahnhof direkt mit der Strecke zu verknüpfen. Dieser bleibe jedoch auch weiterhin über bestehende Gleise erreichbar.

Von den breiten Korridoren führt die Prüfung in den nächsten Schritten zu den durchgängigen Linienvarianten und zu ihrem Vergleich. Quasi vom Groben zum Feinen, so die Sprecherin. Dabei gehe es noch einmal mehr ins Detail – in Bezug auf die technische Machbarkeit, auf wirtschaftliche und umweltfachliche Aspekte sowie auf die Genehmigungsfähigkeit. Und die Linienführung muss Sinn ergeben bezüglich der verkehrlichen Anforderungen.

Mögliche Eingriffe in die vorhandene Baustruktur würden frühzeitig und technisch detaillierter untersucht und überprüft – "und damit die Realisierbarkeit". Dieses Vorgehen gelte nicht nur für den Rangierbahnhof, sondern auch für andere "neuralgische Punkte" und "Engstellen", um letztlich durchgängige Linien zwischen Karlsruhe und Mannheim herausarbeiten zu können. "Folglich wird mit der Auswahl der Antragsvariante für das Raumordnungsverfahren über die Anbindung des Mannheimer Rangierbahnhofs entschieden", sagte die Sprecherin, ohne einen konkreten Zeitpunkt zu nennen.