Von Volker Endres

Mannheim. Egal ob Aushilfe im Holiday Park oder internationaler Studienabschluss, Ausbildungsplatz, Arbeitsplatz oder Wiedereinstieg in den Beruf - die Messe "Jobs for Future" beantwortete alle Fragen. Über 39.000 Besucher waren an den drei Tagen in der Maimarkthalle zu Gast.

Karriereberaterin Bianca Erbs vom Polizeipräsidium Mannheim hatte einen wichtigen Rat für die jungen Leute: "Wer ohne konkrete Vorstellungen hierherkommt, der geht auch mit leeren Händen wieder." Zumindest eine grobe Orientierung war wichtig vor dem Eintritt in die Maimarkthalle, wo das Angebot von 334 Ausstellern zwar sicher das Richtige für jede Phase der Berufsorientierung bereithielt. Auf angehende Schulabsolventen wirkte die schiere Masse an Informationen aber zunächst einmal abschreckend.

Torsten und Philipp Wörns, Vater und Sohn aus Mannheim, nahmen den Kampf damit auf. "Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es gehen soll", verriet der 15-jährige Philipp. Sein Vater half bei der Orientierung: "Wir waren auch schon auf der Berufsmesse in Ludwigshafen, und er hat ein Tagespraktikum als Chemikant bei der BASF und ein Wochenpraktikum als Koch gemacht", zählte der Vater auf. Ein weiteres Praktikum in einem Pflegedienst steht noch aus. "Ich finde, er soll sich einen möglichst großen Überblick verschaffen, ehe er sich entscheidet", so der Vater.

Die erste Station der beiden stand so eigentlich gar nicht auf der Liste. Aber bei Sax + Klee traf Torsten Bruns unter den Beratern einen Bekannten. Also gab es schon hier Erstinformationen. "Ich könnte mir schon etwas Technisches vorstellen", erzählte Philipp im Gespräch mit Personalberaterin Andrea Weindel und ließ sich die Vorzüge des Berufs als Vermessungstechniker schildern: "Das ist enorm wichtig für die Planung einer Baustelle."

In seiner eigenen Firma will der Vater den Sohn nicht unterbringen: "Das ist nur ein Kleinunternehmen. Wir dürften zwar auch ausbilden, aber bei ihm möchte ich das nicht. Er soll sich erst woanders bewähren." Zumal die Ausbildung im Verbund der BASF für die kleinen Firmen nicht nur Vorteile habe: "Die meisten Auszubildenden wollen im Anschluss lieber in ein Großunternehmen wechseln."

Dann also lieber gleich dorthin. Essity, besser bekannt unter dem früheren Namen Zewa, sucht angehende Fachleute für die Herstellung von Hygienepapier. Patrick Straßburger und Jan Maier versuchten, Philipp Wörns die Ausbildung im Werk auf dem Waldhof schmackhaft zu machen, ehe er zum nächsten Stand weiterzog: "Wir bleiben maximal zwei Stunden. Dann ist der Kopf sowieso voll", lachte Vater Torsten und hoffte, dass die Informationsfülle von seinem Sohn, der die Realschule besucht, dann auch entsprechend verarbeitet wird. Doch nicht nur die Besucher hatten es auf der größten Messe rund um Aus- und Weiterbildung schwer: "Es ist für Kleinunternehmen gar nicht so einfach, Aufmerksamkeit zu bekommen", erzählte Personalsachbearbeiter Richard Lutz von der Gottlieb Duttenhöfer GmbH aus Haßloch: "Die meisten Besucher kennen uns nicht."

Gerade am Samstag sind die wirklich interessierten Besucher in der Maimarkthalle. "Das beginnt aber eigentlich schon am Freitagnachmittag", sagte Claudia Bruns, Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit. Wenn erst einmal die Schulklassen nach den Vormittagen Platz gemacht haben. "Schulklassen kommen vor allem aus Haupt- und Realschulen. Gymnasien geben für die Messe nur selten frei", so ihre Beobachtung.

Aber gerade die Gymnasiasten seien dann ab Freitagnachmittag da gewesen, berichtete sie. Im Ganzen waren es fast 3000 Besucher weniger als im Vorjahr. "Es gibt mittlerweile sehr viele Berufsmessen", sagte Bruns und hoffte, dass sich die Besucher auf diese gut verteilen. "Denn gerade am Übergang von Schule zu Beruf ist Information unendlich wichtig."