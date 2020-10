Mannheim. (alb) Eine Rathaussprecherin hat gegenüber der RNZ den subjektiven Eindruck vieler Bürger bestätigt, dass in der Mannheimer City in diesem Jahr mehr gebettelt wird. Der zuständige Fachbereich Sicherheit und Ordnung habe nach dem Ende des Lockdowns einen leichten Anstieg von Bettlern festgestellt, sagte sie.

Diese würden von uniformierten, städtischen Mitarbeitern bei ihren Streifendiensten kontrolliert, erklärte Sprecherin Désirée Leisner weiter. Das ruhige und nicht aufdringliche Betteln sei gestattet und dürfte auch nicht untersagt werden. Aufdringliches Verhalten oder wenn Minderjährige "vorgeschickt" werden, ist dagegen nach der Polizeiverordnung der Stadt verboten.

Vor einem Lokal in der City war in den Abendstunden mehrfach ein kleines Mädchen gesehen worden, das mit einem Hut durch die Gästereihen ging und Geld sammelte, die Mutter stand wenige Meter davon entfernt. "Dem Fachbereich werden solche Vorgänge immer wieder vereinzelt zugetragen, jedoch ließen sich bei den bisherigen Kontrollen diese Schilderungen nicht bestätigten", sagte Leisner. Generell könnten Verstöße nur geahndet werden, wenn man die Betroffenen "auf frischer Tat" ertappe.

Dem Phänomen habe die Stadt in der Vergangenheit durch den Einsatz von Zivilstreifen entgegenwirken können, so Leisner. Aufgrund der Corona-Situation und der damit verbundenen Aufgaben sei dies allerdings aktuell nicht möglich. Sobald es die Kapazitäten zuließen, werde der Kommunale Ordnungsdienst wieder in Zivil patrouillieren.

"Bis dahin wird regelwidriges Verhalten beim Betteln durch uniformierte Bedienstete kontrolliert", teilte die Stadtsprecherin mit.