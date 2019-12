Mannheim./Hockenheim. (pol/mün) Die Polizei in der Region hatte am Wochenende alle Hände voll mit Angriffen und Schlägereien zu tun:

> Angriff auf 25-Jährigen: In der Nacht zu Samstag sollen zwei 18-Jährige in der Mannheimer Innenstadt einen 25 Jahre alten Mann getreten und geschlagen haben. Gegen 4 Uhr wurden Polizisten ins Quadrat P7 gerufen, wo sich der Angriff abspielte. Zwei 18 Jahre alte Männer flüchteten beim Eintreffen der Beamten, wurden aber in der Wasserturm-Anlage gefasst. Über die Hintergründe des Geschehens liegen der Polizei bislang keine Informationen vor. Das 25-jährige Opfer kam mit Prellungen und Schürfwunden in ein Mannheimer Krankenhaus.

> Streit eskaliert in Hockenheim: Wegen einer Schlägerei wurde die Hockenheimer Polizei in der Nacht zum Samstag in die Hirschstraße gerufen. Dort waren auf dem Vorplatz eines Lokals mehrere Personen zunächst in Streit geraten. Schließlich gingen ein 41-jähriger und ein 29-jähriger Mann aufeinander los. Auslöser des Streits soll ein Schubser der Freundin des 29-Jährigen gegen den 41-Jährigen gewesen sein, schreibt die Polizei. Zudem soll die 30-Jährige eine andere Frau geschlagen und sich beleidigend geäußert haben. Alle Beteiligten waren zum Zeitpunkt des Vorfalls alkoholisiert.

> Dunkelhäutiger Mann angegriffen: Die Polizei Mannheim sucht einen Mann, der am Freitag gegen 23 Uhr in der Neckarstadt von mehreren männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden angepöbelt und dann geschlagen worden sein soll. Eine Zeugin beobachtete den Angriff auf den dunkelhäutigen Mann an der Haltestelle "Lange Rötterstraße" und alarmierte die Polizei. Vor Ort flüchteten zwei Personen vor den Beamten, wurden aber gestellt. Zwei weitere Personen, die zu den Angreifern gehören sollen, wurden ermittelt. Doch laut Polizei fehlt jede Spur des Mannes, der angegriffen worden sein soll. Der Dunkelhäutige soll mit einer Mütze und einer olivgrüner Jacken bekleidet gewesen sein. Er und weitere Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/33010 melden.