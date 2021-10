Von Inge Höltzcke

Mannheim. Darauf hatten die Fans knapp zwei Jahre gewartet: auf einen stimmungsvollen Abend mit Herz, Schmerz und viel Gefühl. Am Donnerstagabend war es soweit. In der SAP-Arena. Vor 4500 Fans sang Roland Kaiser im Rahmen seiner Tournee "Alles oder Dich" alte und neue Schlager, die unter die Haut gingen.

"Es ist ein großartiges Gefühl, hier zu stehen, endlich ist es soweit", begrüßte er die Gäste. Und schon beim zweiten Lied "Wohin gehst Du, wohin willst Du?" waren diese nicht mehr zu halten, erhoben sich von den Sitzen und wiegten sich im Takt.

Wendepunkte seines Lebens

Es ist diese Melange aus Demut, Bescheidenheit und purer Lebensfreude, die den 69-Jährigen mit der sonoren Schlagerstimme so sympathisch und nahe werden lässt. Die Höhen und Tiefen seines Lebens spiegeln sich in allen seinen Songs wider. Und so schwang in der dreistündigen Show immer auch eine gewisse Melancholie mit.

Doch allzu traurig wurde es nicht. Darf es auch nicht. Beim Schlager obsiegt immer der Optimismus, in den Worten von Roland Kaiser die Liebe. Da stand der Schlager-Veteran, der über vier Jahrzehnte im Show-Geschäft ist, elegant in Smoking und Fliege auf der Bühne und sang mit Verve "Ich bereue nichts, nicht einen Moment".

Dass er sich 2010 einer schweren OP unterziehen musste und er nicht wusste, ob er je wieder für seine Fans singen kann, darüber sprach er auch in Mannheim und besang dieses einschneidende Erlebnis mit dem einfühlsamen Song "Das Fenster zum Hof war die Verbindung zu mir, wo ich zu hoffen begann." Roland Kaiser ließ an diesem Tournee-Abend seine Fans teilhaben an den wichtigen Wendepunkten seines Lebens. Man wisse ja nie, ob ein Lied ein Hit werde. Bei einem Titel aber habe er es genau gewusst, verrät er. Bei "Santa Maria". Ein Raunen ging durch die Menge, und alle stimmten ein. "Lachen, weinen, singen bis tief in die Nacht, das haben wir lange nicht mehr gemacht", hauchte der Star ins Mikro. Wie wahr! Er sang von Liedern, die im Schatten standen und nicht berühmt wurden. Er verriet auch, dass er einmal den Mund ziemlich voll genommen habe. Damals 1973. Er, der bis dato noch nie gesungen hatte, bekam mit dem Lied "In the Ghetto" von Elvis Presley einen Drei-Jahres-Vertrag bei Hansa. Er weiß bis heute noch den Tag, die Uhrzeit und die Straße, in der er diese Zusage bekam.

Während seines gesamten Auftritts wurde der Schlager-Sänger begleitet von einem brillanten Orchester, so auch von der Saxofonistin Tina, die mit roter, wallender Mähne ein furioses Instrumentalstück ablieferte. Und da spürte der Fan wieder die große Empathie und Feinfühligkeit des Schlager-Stars, der auch eine sehr innige Verbindung zu den Bandmitgliedern hält. Humor ist dem Berliner, der sein Leben Revue passieren lässt, trotz aller Tiefen in seinem Leben nicht abhandengekommen.

"Roland, wir lieben dich"

Dass er eine Schwäche für Frauen hat, verhehlte er nicht. Sinnbildlich wurde es in dem Titel "Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn nebenan die Sünde wohnt." Die vorwiegend weibliche Zuhörerschaft sah es ihm nach. "Roland, wir lieben Dich", erschallte es immer wieder im Plenum. "Danke, dass ihr gekommen seid, trotz der widrigen Umstände", bedankte sich der Kaiser bei seinen treuen Gästen. Und zauberte noch eine Zugabe nach der anderen aus dem Hut. Da durfte auch "Joana, geboren um Liebe zu leben" nicht fehlen. Und ebenso sein neuster Hit mit Maite Kelly (an diesem Abend von seiner Band mitgesungen) "Warum hast Du nicht Nein gesagt?".

Roland Kaiser nahm sich ausgiebig Zeit für seine Fans. Er hatte selbst große Freude bei dem Zusammenspiel mit seinen Fans. "Zeit ist so ein kostbares Gut", sang er und hoffte auf ein Wiedersehen "Danke für alles, für Eure Zeit, bis zum nächsten Tag."