Frankfurt/Mannheim. (dpa/lhe) Die Oberleitungsstörung im Bahnhof Riedstadt-Goddelau (Kreis Groß-Gerau) wird auch am Montag für massive Behinderungen und Ausfälle im Bahnverkehr sorgen. Die seit Freitag andauernde Störung auf der Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim sei noch nicht behoben, teilte die Deutsche Bahn am Sonntag auf Anfrage mit.

Betroffen sind mehrere Verbindungen im Fernverkehr. Reisende sollen sich laut Bahn im Internet oder in der App über aktuelle Änderungen informieren, sagte ein Sprecher am Sonntag. Zudem setze man am Frankfurter Hauptbahnhof, am Bahnhof Frankfurt Flughafen und am Mannheimer Hauptbahnhof zusätzliches Personal ein, das die Fahrgäste vor Ort informiert.

Warum es am Freitag in den frühen Morgenstunden zu der Störung kam, war zunächst unklar. «Die Oberleitung muss auf einem längeren Streckenabschnitt in Stand gesetzt werden», meldet die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite. Die Arbeiten und Behinderungen dürften sich den Schätzungen zufolge bis Montagabend hinziehen.

Update: Sonntag, 8. Dezember 2019, 15.15 Uhr

Von Carsten Blaue

Mannheim. Am Freitagmorgen um 4 Uhr wurde der Schaden an der 15.000-Volt-Oberleitung im südhessischen Riedstadt-Goddelau, westlich von Darmstadt, bemerkt. Wie es zu der Störung kam, konnte eine Bahn-Sprecherin in Frankfurt auf RNZ-Anfrage nicht sagen. Auch nicht, wie lange es dauern wird, bis der Defekt behoben ist.

Klar ist nur, dass die Oberleitung auf einer längeren Strecke repariert werden muss. Dass unzählige Techniker vor Ort sind und der Schaden nicht so einfach ist. Und dass die Auswirkungen enorm sind – auch auf den Fernverkehr über Mannheim. Laut der Bahn wollen die Spezialisten zwar bis Sonntagabend fertig sein. Ob es so kommt, ist aber völlig offen. Im Nahverkehr zwischen Mannheim und Frankfurt wird es mindestens auch noch am Montag Einschränkungen geben.

Reisende müssen sich im Fernverkehr zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und Frankfurt auf Verspätungen von bis zu 15 Minuten einstellen. Züge des Fernverkehrs zwischen Frankfurt und Mannheim werden nach Auskunft der Bahn umgeleitet und verspäten sich bis zu 30 Minuten. Einzelne Züge werden am Wochenende nicht in Mannheim halten oder fallen ganz aus.

Betroffen sind insgesamt zwölf Verbindungen. Umgeleitet werden die ICE-Züge von Hamburg nach München, von Berlin nach Interlaken Ost oder von Dortmund nach München, Stuttgart oder Basel, sodass sie später in Mannheim ankommen. Wobei der ICE nach Stuttgart vorher über Wiesbaden umgeleitet wird. Auch der Eurocity von Frankfurt nach Mailand fährt nicht planmäßig. Der ICE von Kiel und Hamburg in die Schweiz nach Chur fährt nicht über Mannheim, sondern ersatzweise über Heidelberg. Gleiches gilt für die ICE-Route Kiel/Hamburg nach Stuttgart. ICE-Verbindungen von Kassel-Wilhelmshöhe nach Karlsruhe entfallen ebenso komplett wie IC-Züge zwischen Frankfurt und Stuttgart. Auch die Mittelmeerroute von Frankfurt über Mannheim und Straßbourg nach Marseille wird nicht bedient. Gleiches gilt für die ICE- oder TGV-Züge von Frankfurt über Mannheim nach Paris Est.

Update: 6. Dezember 2019, 17.30 Uhr