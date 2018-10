Mannheim. (cab) Die Dr. Haas Mediengruppe, zu der auch der "Mannheimer Morgen" gehört, will das insolvente Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) übernehmen. Das teilte die Mediengruppe am gestrigen Freitag mit. Diese will sich demnach alle Anteile des bisherigen Alleingesellschafters, Bert Siegelmann, sichern. Dieser hatte das RNF seit 1994 geführt.

Die Geschäftsleitung des RNF hat am Donnerstag einen Insolvenzplan beim Amtsgericht Mannheim eingereicht. Diesem müssen die Gläubiger noch zustimmen. Das RNF war in finanzielle Schwierigkeiten geraten, nachdem es den Produktionsauftrag für das Regionalfenster von RTL verloren hatte.

Das Sanierungskonzept und der Insolvenzplan sehen eine deutliche Reduzierung der Kosten vor - auch durch einen erheblichen Stellenabbau und einen Gläubigerverzicht. Rund 30 Arbeitsplätze sollen erhalten werden, mit denen das RNF auf Sendung bleiben will.