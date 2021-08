Von Volker Endres

Mannheim. Vor dem Landgericht Mannheim müssen sich seit Mittwoch drei Männer wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Die drei sollen sich als Dachdecker ausgegeben haben. So hatten sie sich Zugang zu Häusern verschafft, die Bewohner abgelenkt und dabei Wertsachen erbeutet. Insgesamt sei ein Schaden in Höhe von 190.000 Euro entstanden, so die Staatsanwaltschaft.

In Frankfurt, Worms, Frankenthal und Mannheim war das Trio unterwegs. In wechselnder Besetzung zwar, aber das Vorgehen war immer gleich. So klingelte der 32-jährige mutmaßliche Haupttäter, der als einziger bei allen 26 Taten dabei gewesen sein soll, bei den arglosen Hausbesitzern. Sie seien Dachdecker und hätten bei Arbeiten in der Nachbarschaft Schäden an Dach oder Kamin des Nachbarhauses entdeckt. Sie seien bereit, für wenig Geld die Kleinigkeit zu beheben, flunkerten die Täter den zumeist betagten Eigentümern vor. Das Durchschnittsalter der Geschädigten lag laut Staatsanwaltschaft bei 80 Jahren, das älteste Opfer war 94.

Immerhin neun davon ließen die betrügerischen Handwerker gar nicht erst ins Haus. Denn statt Reparaturarbeiten zu leisten, hatten es die drei zwischen 32 und 50 Jahre alten Männer auf die Wertgegenstände ihrer Opfer abgesehen. Und damit waren sie überaus erfolgreich. Schmuck oder Münzsammlungen landeten in ihren Taschen. Und Bargeld, denn oft genug ließen sie sich für ihre "Arbeit" auch noch bezahlen, ehe sie das Weite suchten, "um Material zu besorgen", wie sie sagten.

Mit ihrer Masche waren die Männer zwischen Mai und November unterwegs. Wobei die drei Männer, die zuletzt in Neustadt und Friedelsheim oder, wie der Wortführer, in Berlin lebten und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, auch durchaus hartnäckig blieben. Bis zu vier Versuche an einem Tag summierte die Staatsanwaltschaft in der Verlesung der Anklageschrift auf. Immerhin: Bei drei der vier Versuche in Worms und Frankenthal am 22. Juni 2020 hatten sie auch Erfolg, erbeuteten allein an diesem Tag fast 3700 Euro. An anderen Tagen lag die Beute aber auch deutlich im fünfstelligen Bereich.

Es stehen Geständnisse im Raum. Den Anfang machte am Dienstag der 35-jährige aus Friedelsheim, der an zwölf der 26 Taten beteiligt gewesen sein soll. "Die vorgeworfenen Taten werden vollumfänglich eingeräumt", hieß es in der Erklärung, die Verteidiger Steffen Kling für seinen Mandanten verlas.

Gemeinsam mit dem 32-jährigen Berliner habe er demnach die Objekte zunächst gezielt ausgesucht. Das Geld habe man nach erfolgreichem Beutezug untereinander aufgeteilt. "An den anderen Taten war ich nicht beteiligt", hieß es in der kurzen Erklärung des Angeklagten, zu der keine Rückfragen zugelassen waren. Auch die fünf Verteidiger der beiden anderen Männer stellten Einlassungen ihrer Mandanten in Aussicht. "Aber noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt", hieß es zum Prozessauftakt gleichlautend.

Geständnisse könnte sich für die Männer günstig auswirken. Das ergab ein Rechtsgespräch vorab zwischen allen Beteiligten. Laut Staatsanwaltschaft wurde dabei für den 35-Jährigen ein Strafrahmen zwischen drei und vier Jahren Haft in Aussicht gestellt, für den 50-Jährigen aus Neustadt zwischen viereinhalb und fünfeinhalb Jahre und für den Haupttäter aus Berlin eine Haftstrafe von maximal sieben Jahren und vier Monaten. Die Richter der Vierten Strafkammer sind dem noch nicht gefolgt. "Die Fülle der Anklagepunkte eröffnet einigen Spielraum", formulierte es die Vorsitzende Richterin. Und so blieb es vorerst bei nur einem Geständnis. Bis Anfang Oktober sind zehn weitere Verhandlungstage vorgesehen.