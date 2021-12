Von Timo Teufert

Mannheim. Ein 49-jähriger Geschäftsmann aus Nußloch, der durch seine finanzielle Unterstützung eines regionalen Handballclubs bekannt wurde, soll zwischen 2016 und 2018 drei regionale Volks- und Raiffeisenbanken um insgesamt 24,15 Millionen Euro betrogen haben. Weitere 15 Millionen Euro kamen nicht mehr zur Auszahlung, weil der genossenschaftliche Prüfungsverband Unstimmigkeiten bei den Sicherheiten des Angeklagten festgestellt hatte. Der Mann soll außerdem zwei Ehepaare aus der Region um weitere 1,6 Millionen Euro gebracht haben, in dem er ihnen Fotovoltaikanlagen verkaufte, die ihm gar nicht gehörten. Am heutigen Freitag war Prozessauftakt vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Mannheim.

Über zehn Jahre lang war der Mann Geschäftsführer einer Nußlocher Firma, die Solaranlagen betreibt und verkauft. Zudem ist er Teilhaber und Geschäftsführer von weiteren Firmen. "Nachdem der geschäftliche Erfolg der Firmen-Gruppe ab dem Jahr 2016 – auch bedingt durch eine Erkrankung des Angeklagten – nachließ, fasste er Anfang 2017 den Entschluss, an die Raiffeisen Privatbank Wiesloch-Baiertal, die Volksbank Neckartal und die Volksbank Rot heranzutreten, um an entsprechende Kredite für sich und seine Ehefrau, seine Eltern sowie für seine Firmen durch die Vorlage gefälschter Unterlagen zu gelangen", erklärte Staatsanwältin Christiane Prantl. So wollte er seine geschäftlichen und privaten Tätigkeiten weiter aufrechterhalten. Zu diesem Zweck habe der Angeklagte gegenüber den Banken angegeben, dass er und seine Familie über ein Millionenvermögen verfügten, welches von der Hamburger Sparkasse (Haspa) verwaltet werde.

Um dies zu untermauern, habe er "total gefälschte Unterlagen" vorgelegt und dafür 2017 neue Konten bei der Haspa eröffnet, auf diese geringe Proforma-Beträge überwiesen und anschließend entsprechende Kontoauszüge besorgt. "Diese dienten als Vorlage für die Anfertigung gefälschter Kontoauszüge, durch deren Vorlage der Angeklagte den Banken Kontobestände in zweistelliger Millionenhöhe, von bis zu 96,8 Millionen Euro, vorspiegelte." Die manipulierten Auszüge habe er den Banken vorgelegt und erklärt, dass das Familienvermögen durch Immobilien- und Wertpapiergeschäfte über viele Jahre aufgebaut worden sei. Es sollte im Rahmen einer Abtretung als Sicherheit für mögliche Kredite der Banken dienen.

Damit die Banken nicht direkt miteinander kommunizierten, berief sich der Angeklagte auf eine strenge Kommunikationsvereinbarung des Familienverbundes, die den Banken eine direkte Kommunikation untereinander verbot, so Prantl. Vordrucke für Abtretungsvereinbarungen sollten deshalb branchenunüblich per Boten zur Haspa gebracht werden. So sei es möglich gewesen, dass er die geforderten Unterlagen zur Sicherung der Darlehen fälschen konnte, indem er Unterschriften von Haspa-Mitarbeitern und einen Stempel aufgebracht haben soll. "Hierbei verfolgte der Angeklagte bei sämtlichen Taten die Absicht, sich durch die Vorlage gefälschter Unterlagen eine fortlaufende Einnahmequelle zu sichern, und nahm einen Vermögensverlust großen Ausmaßes bei den Banken billigend in Kauf", sagte Prantl. So spielte er den für die Kreditvergabe zuständigen Bankmitarbeitern Sicherheiten vor, die es gar nicht gab.

Die Raiffeisen-Privatbank Baiertal, von der er Darlehen im Wert von 9,8 Millionen bekam, brachte dies fast um die Existenz. Nur durch die Hilfe des genossenschaftlichen Sicherungssystems blieb die Bank erhalten. Von ihr erhielten die Eltern des Angeklagten 665.000 Euro für die Sanierung ihrer Immobilie, obwohl sie gar keine besitzen. Stattdessen wurde das Geld auf das Konto des Angeklagten transferiert.

Die Volksbank Neckartal in Eberbach genehmigte ihm Darlehen in Höhe von 11,98 Millionen Euro (lesen Sie hier zu auch diesen Bericht), die Volksbank Rot in Höhe von 2,36 Millionen Euro. Noch einem Monat vor seiner Selbstanzeige am 10. April 2019 wollte der Angeklagte einen Konsortialkredit in Höhe von 15 Millionen Euro von der Raiffeisen-Privatbank und der Volksbank Bruchsal-Bretten erhalten.

Der Angeklagte soll zudem der Raiffeisen-Privatbank zahlreiche Fremdkredite durch die Abtretung nicht existenter Bankguthaben in Höhe von insgesamt 9,3 Millionen Euro gesichert haben und als Gegenleistung eine Provision erhalten haben. Und obwohl der Angeklagte in seiner Selbstanzeige beteuerte, seine Taten zutiefst zu bereuen, soll er 2019 weitere Betrugstaten mit Fotovoltaikanlagen begangen haben. Dabei trat er als Geschäftsführer seiner Solarfirma auf, obwohl er bereits am 6. Juni entlassen worden war.

Der 49-Jährige, der seit 22. April in Untersuchungshaft sitzt, will sich am 17. Dezember zu den Vorwürfen äußern.

Update: Freitag, 10. Dezember 2021, 19.42 Uhr

Mannheim. (dpa) Weil er sich mit unlauteren Methoden bei Banken rund 20 Millionen Euro verschafft haben soll, muss sich ein Mann seit Freitag vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Zum Auftakt des Prozesses wurde lediglich die Anklage verlesen, wie ein Justizsprecher mitteilte. Angaben zur Sache sollen demnach am nächsten Sitzungstag erfolgen. Ob und inwieweit sich der Angeklagte dabei auch zu den Tatvorwürfen äußert, bleibe abzuwarten.

Zwischen 2016 und 2018 soll der Angeklagte durch Vorlage gefälschter Unterlagen und wahrheitswidriger Angaben zu Sicherheiten vier Banken im Rhein-Neckar-Raum – unter anderem die Volksbank Baiertal – zur Auszahlung von rund 20 Millionen Euro veranlasst haben. Die Darlehen landeten bei ihm, seiner Frau, seinen Eltern und bei Gesellschaften, deren Geschäftsführer er war oder denen er durch eine Beteiligung nahe stand.

Zudem soll der in U-Haft sitzende Endvierziger laut Anklage mit nicht existierenden Photovoltaikanlagen gehandelt und dabei Kunden um insgesamt mehr als eine Million Euro gebracht haben (Az.: 24 KLs 611 Js 16028/1).