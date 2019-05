Von Inge Höltzcke

Mannheim. Er liebt sein Publikum. Und er strahlt, wenn die Massen seinen Rhythmen folgen. DJ Bobo hat am Freitagabend nur einen Wunsch: Möge das Publikum tanzen, feiern, ausflippen. Immer wieder ermuntert er die Fans, die Arme zu heben, die Handylichter einzuschalten und mitzusingen. "Dance with me, let me be your superstar", motiviert er die Gäste.

Es dauert, bis die 7500 Zuschauer aus sich herausgehen und mit dem Schweizer Sänger zu einer Einheit verschmelzen. Aber am Ende der zweistündigen Show ist das Werk vollbracht. Die jubelnde Gästeschar pfeift nach Zugaben und will und will nicht gehen. DJ Bobo verspricht: "Ich komme wieder nach Mannheim." 2022 mit der Jubiläumstour "There is a Party".

Doch erst einmal heißt es "Kaleidoluna" hier in Mannheim. Ein buntes Spektrum an Songs aus 25 Jahren DJ-Bobo-Karriere steht auf dem Programm. Darunter die Hits "Respect yourself", "Pray", "Chihuahua". Dass der 51-Jährige nicht mehr so ausgelassen tanzen kann wie in ganz jungen Jahren, ist ein Tribut an die Lebensjahre. Sein Rhythmusgefühl aber ist immer noch faszinierend. Jeder Schritt, jeder Hüftschwung sitzt. Und was der Tänzer nicht mehr leisten kann, übernimmt sein grandioses Ballett.

DJ Bobo macht nicht nur Musik. An diesem Abend hat er auch eine Message im Gepäck: In seinem neuen Song "Colours of the world" ("Die Farben der Welt") steigt er aus einem Raumschiff auf die Erde und zeigt die Vielfalt der Welt. Der UN-Botschafter gegen den Hunger wirbt für Toleranz, Freundschaft und Zusammenhalt. Auf einer Leinwand im Hintergrund laufen Filme mit Kindern aus verschiedenen Ländern. "Die Welt ist eine Familie, du bist nicht allein." Es geht um Hoffnung, Freundschaft und Liebe. "Du hältst die Farben des Planeten in deiner Hand", singt er auf Englisch und er motiviert, den Planeten in seiner Vielfalt zu erhalten.

Da stört es auch nicht, dass mitunter die Bässe übersteuert sind oder die Boxen rauschen. DJ Bobo ist ein Sympathieträger, das spürt ein jeder, und dafür wird der Schweizer gefeiert. Die Fans liegen ihm zu Füßen, als er den sieben Jahre alten Marvin auf die Bühne holt und mit ihm Schlagzeug spielt. Zu dem Queen-Song "We will rock you". Er weiß, was bei den Menschen ankommt.

"Danke Mannheim", haucht er ins Mikro und schließt erleichtert und wohl glücklich die Augen. Er sei unendlich dankbar, dass sein "kühnster Kindheitstraum" bis heute in Erfüllung gehe. Nämlich dass die Zuschauer zu seinen Songs tanzen. Da verrät er auch, wie hart es für ihn war, als Künstler den Durchbruch zu schaffen. Seine ersten drei Schallplatten ("I love you", "Ladies in the house", "Let’s groove on") waren, so Bobo sinngemäß, ein Flop. Doch in den 90ern kam mit "Dance with me" der Durchbruch.

Bis heute steht der Musiker auf den großen Bühnen in Europa. Sein interessanter Mix aus Melodien renommierter Künstler ("What a feeling" aus dem Film Flashdance) und eigenen Rhythmen trifft immer noch den Zeitgeist. Ebenso die perfekte Bühnenshow, die in einem furiosen Lichtspektakel inklusive Laser, Drohnen und Feuersalven von Kaleidoluna gipfelt.