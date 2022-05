Mannheim. (cab) Der Direktor des Mannheimer Hafens, Uwe Köhn, bekräftigt die Notwendigkeit des Ausbaus der Neckarschleusen. Die Binnenschifffahrt habe noch erhebliches Wachstumspotenzial. Köhn stützt damit die jüngste Forderung von Politik, Kommunen und Verbänden aus der Region an das Bundesverkehrsministerium. Berlin will die 27 Schleusen lediglich sanieren – entgegen einer vor 15 Jahren geschlossenen Vereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg.

Herr Köhn, warum würde es sich lohnen, die Neckarschleusen auszubauen?

Die Binnenschifffahrt spielt zur Erreichung der Klimaziele eine ganz entscheidende Rolle. Das Schiff ist ein Verkehrsträger, der im Verhältnis zur transportierten Menge relativ wenig Treibhausgas freisetzt. Daher müssen wir ihn stärken und seine Infrastruktur ertüchtigen. Dazu gehört auch der Ausbau der Neckarschleusen, zumal ihr Ausbau für 135- Meter-Schiffe im Verhältnis zu ihrer dringenden Sanierung nur ein deutlich geringerer Kostenbestandteil ist. Es wäre nicht wirtschaftlich, jetzt erst zu sanieren und dann später alles nochmals für einen Ausbau in die Hand zu nehmen.

Uwe Köhn. Foto: dpa

Welchen Anteil hat die Neckarschifffahrt am jährlichen Ergebnis des Mannheimer Hafens?

Der Anteil beträgt bis zu zwölf Prozent des Gesamtumschlages. Im Jahr 2021 waren dies 730.000 Tonnen. Das entspricht fast 50.000 Lkw, die dadurch die Straßen nicht zusätzlich belastet haben.

Welches Steigerungspotenzial würde im Schleusenausbau liegen?

Ähnlich klimagünstige Verkehrsträger wie die Bahn stoßen aufgrund des Zustands ihrer Infrastruktur bereits seit Jahren an spürbare Grenzen. Die Binnenschifffahrt dagegen hat noch erhebliches Wachstumspotenzial. Der Bundesverkehrswegeplan strebt bis 2030 einen Anteil von zwölf Prozent am "Modal Split" (an der Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsträger oder Verkehrsmittel, Anm. d. Red.) für den Güterverkehr auf den Binnenwasserstraßen an – also fast eine Verdoppelung. Auch im Hafen Mannheim könnte weit mehr Umschlag über das Wasser erfolgen, wenn die übrigen Rahmenbedingungen stimmen.

Der Rhein ist längst ausgebaut. Was kann man bezüglich des Güterverkehrs auf dem Neckar daraus lernen? Ist es mit dem Ausbau der Schleusen getan oder müsste flankierend noch mehr passieren?

Auch der Rhein hat noch Verbesserungsmöglichkeiten, wie durch die Optimierung der Abladetiefe am Mittelrhein! Auch hier lassen sich erhebliche Mengensteigerungen erzielen. Diese Maßnahme gehört ebenfalls zum dringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans und wird immer weiter in die Zukunft verschoben. Aber zurück zum Neckar: Mit Sanierung und Ausbau der Schleusen wäre schon viel gewonnen. Statt weitere Maßnahmen zu fordern, sollten wir hier endlich zu verbindlich planbaren Zusagen kommen. Seit 2007 stellt das Land Baden-Württemberg dem Bund hierzu 15 Personalstellen. Und trotzdem gibt es bis heute keinen wirksamen Planfeststellungsbeschluss!

Wie ist der Gütertransport zu Wasser im Vergleich mit anderen Verkehrsträgern zu bewerten?

Wie gesagt: Die Binnenschifffahrt hat noch erhebliches Wachstumspotenzial, das bei anderen Verkehrsträgern in diesem Maße nicht vorhanden ist. Die Verlagerung des Gütertransports vermehrt auf die Wasserstraße ist aus ökologischer Sicht wünschenswert. Im Vergleich zum Transport per Schiene oder Straße, ist der CO2-Ausstoß pro Tonne und Kilometer auf der Binnenwasserstraße wesentlich geringer, auch wenn bei der Modernisierung der Binnenschiffsmotoren noch Handlungsbedarf besteht. Auch die Lärmbelastung ist beim Transport von Waren über die Binnenwasserstraßen geringer. Außerdem spielt der Güterverkehr über das Wasser für die Rohstoffversorgung der Industrie eine große Rolle, da die Ladungsmengen nicht mit denen eines Lkws vergleichbar sind. Ein belastbares Wasserstraßennetz ist also für die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft bedeutsam.