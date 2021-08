Mannheim. (cab) Nach dem Aus des Regio-Schlachthofs in Mannheim hat der Vorsitzende des Kreisbauernverbands, Wolfgang Guckert, seine Kritik an der Mannheimer Stadtverwaltung und der politisch Verantwortlichen bekräftigt. "Die Politik propagiert immer und immer wieder, den Familienbetrieb zu stärken. Aber genau das Gegenteil wird gelebt. Nachhaltige Politik sieht anders aus", sagte Guckert auf RNZ-Anfrage.

Enttäuschend sei die Haltung der Politik und der Verwaltung für die Landwirte auf jeden Fall, so Guckert. "Das Vertrauen unserer Seite gegenüber der Politik ist auch weitestgehend zerstört." Für die Bauern, insbesondere für Schweinemäster und Direktvermarkter, sei das Aus des Schlachthofs ein herber Rückschlag. "Denn es gehen Vermarktungsstrukturen verloren, und die Versorgung mit Frischfleisch aus der Region wird schwieriger", so Guckert. Der Strukturwandel werde dadurch in der Region beschleunigt, "mit allen Vor- und Nachteilen".

Die Schweinezüchter müssten sich jetzt neue Absatzwege suchen, sicher aber weitere Wege in Kauf nehmen – zwischen 80 und 120 Kilometer weit entfernt seien die nächsten Schlachthöfe. Ein großer Teil der bisher in Mannheim geschlachteten Schweine würde nun zu Betrieben im Ruhrgebiet und im Münsterland transportiert. Eine neue regionale Schlachtstätte sei bisher zwar nicht konkret geplant. Aber Überlegungen dafür gebe es nach wie vor.

Schließlich reagiert Guckert auch auf die Kritik der Tierschützer, allen voran der Tierrechtsorganisation Peta. Der Kreisbauernchef sagt: "Es werden ohne den Mannheimer Schlachthof nicht weniger Schweine geschlachtet, verarbeitet und gegessen. Nur müssen die Tiere weiter transportiert werden. Wir bleiben auch dabei: Der Mannheimer Schlachthof war in Sachen Tierschutz, Stalleinrichtung und Schlachtvorgang sehr gut aufgestellt."

Update: Montag, 2. August 2021, 19.32 Uhr

Das Aus des Regio-Schlachthofs trifft Schweinezüchter hart

Mannheim. (gol/nip) Kaum vier Jahre nach der Gründung der Regio-Schlachthof-Gesellschaft ist dort am Freitag das letzte Schwein geschlachtet worden. Das Gemeinschaftsunternehmen von fleischverarbeitenden Firmen muss aufgeben. Ein wachsender Schuldenberg, sinkende Schlachtzahlen und fehlender Rückhalt bei den Kunden haben das sich lange abzeichnende Ende beschleunigt. Nun sei die Grundlage für die Fortführung des Betriebes laut dessen Rechtsanwalt Martin Wiedemann nicht mehr gegeben. Das Wirtschaftsdezernat der Stadt Mannheim will das nahe der Autobahn gelegene Gewerbegelände künftig an andere Branchen vermieten. Für Schweinezüchter in der Region ist das Aus ein harter Schlag.

Dem Regio-Schlachthof erging es ähnlich wie seinem Vorgänger, dem Städtischen Fleischversorgungszentrum (FVZ). Auch dieses Unternehmen musste aufgeben, weil es hohe Verluste geschrieben hatte. Während das FVZ dann rasch abgewickelt worden war, ging der Abschied nun weniger geräuschlos über die Bühne.

Im April hatte der Schlachthof beim Amtsgericht Mannheim für 27 Beschäftigte eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt und dieses juristische Verfahren zur Krisenbewältigung und Neuausrichtung Anfang Juli auch genehmigt bekommen, obwohl bei weitem nicht ausreichend Schweine zum Schlachten gebracht werden konnten.

Dennoch hatten Betreiber, Bauern und Direktvermarkter bis zuletzt mit der Stadt heftig um eine Rettung gerungen. Sie forderten unter anderem niedrigere Fleischbeschaugebühren, Stundungen und weniger Mietkosten, um auch die dringend notwendigen Instandhaltungskosten stemmen zu können.

Auch die Idee, die Schlachtkapazität von 3000 auf 6000 Schweine pro Woche zu steigern, fiel bei der zuständigen städtischen Großmarktgesellschaft nicht auf fruchtbaren Boden. Dann wäre es kein regionaler Schlachthof mehr, hieß es von Seiten des Vermieters. "Wir erwarten, dass die Stadt Mannheim endlich mal bereit ist, sich zum Schlachthof zu stellen und Farbe zu bekennen – und nicht, wo es geht, zu torpedieren", erklärte damals kämpferisch der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Wolfgang Guckert.

Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch aber hatte stets eine klare Linie vertreten und keine Unterstützung Mannheims in Aussicht gestellt. Jetzt trifft das endgültige Aus die Landwirte hart, denn ihre Tiere müssen längere Transportwege in Kauf nehmen. Die Schließung sei eine traurige Nachricht für die Region, bedauert Guckert. "Vielleicht denkt mancher Landwirt jetzt auch um und züchtet nun gar keine Schweine mehr", so Edmund Haferbeck, Leiter der Rechtsabteilung der Tierrechtsorganisation Peta. Seine Hoffnung könnte sich erfüllen. Bauer Helmut Koch aus Edingen-Neckarhausen jedenfalls sagt: "Man verliert die Lust – viele Landwirte haben die Schweineproduktion schon aufgegeben."

Der Edinger weiß noch nicht, wohin er seine Schweine jetzt zum Schlachten bringen wird. "Da müssen wir erst schauen. Eventuell nach Bretten, Schefflenz oder Aschaffenburg." Zum Problem wird der Transport: Weitere Wege, mehr Stress für Tier und Mensch und höhere Kosten. "Die müssen wir an die Verbraucher weitergeben", ärgert sich Koch.

Er sagt, die Stimmung unter den Landwirten mit Schweinehaltung sei schlecht. Vonseiten der Politik heiße es immer, Nachhaltigkeit und kurze Wege müssten sein, doch wenn dann so etwas passiere wie die Schließung des Regio-Schlachthofs in Mannheim, wälze sie die Verantwortung an die Stadt ab. "Aber die Stadt hat auch nicht gewollt. Es hätte funktioniert, wenn Mannheim sich bewegt hätte – ohne Steigerung der Veterinärpreise und zu hohe Auflagen", meint Helmut Koch.

Natürlich habe der Mannheimer Schlachthof allein von den "kleinen" Landwirten nicht überleben können und habe sich Schweine von weiter her holen müssen; doch auch die Großhändler müssten nun ausweichen. Wenn wieder ein regionaler Schlachthof aufmachen würde, sei das nicht verkehrt. Vielleicht sei eine Wiedereröffnung des Bensheimer Schlachthofs eine Option. "Aber das wissen wir nicht." Er habe von lokalen Überlegungen einer eigenen Schlachtstätte gehört, berichtet er. Doch die Investitionen dafür seien sehr hoch. Ob das Projekt überhaupt realisiert wird und wer dort schlachten könne, sei ihm nicht bekannt.

Die Pacht des Mannheimer Regio-Schlachthofes für das über 11.000 Quadratmeter große Areal liegt mit rund 8000 Euro weit unter dem branchenüblichen Preis für das verkehrsgünstig gelegene Gelände. Nach Neuvermietung und Grundsanierung rechnet die Stadt, die eine Weiterverwertung des Gewerbegebietes inzwischen planerisch prüft, mit wesentlich höheren Mieteinnahmen.