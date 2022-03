Von Volker Endres

Mannheim. Fasnachtssonntag. Normalerweise würde Daniela Kinney an diesem Tag von Termin zu Termin hetzen. Höhepunkte wären sicherlich der gemeinsame Umzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen. Stattdessen sitzt Mannheims Stadtprinzessin entspannt im Sonnenschein vor dem Vereinsheim der Neckarauer "Pilwe" und hält zumindest ein kleines bisschen Hof. Lustig findet sie die Kampagne allerdings nicht.

"Die eine oder andere Träne ist schon geflossen", räumt die Lieblichkeit ein. Der Gedanke an die vielen schönen Veranstaltungen, in denen nicht nur das Herzblut der Vereine, sondern auch der Trainingsfleiß der Gardetänzerinnen geflossen sind, spielte dabei eine große Rolle. Immerhin: "Auf ein paar Veranstaltungen war ich ganz am Anfang noch", sagt Kinney. Die Inthronisation fand wie geplant statt, und auch manches Ordensfest konnte wie geplant durchgeführt werden.

"Und wir hatten einen Gardeball. Das war aber noch vor der Prinzessinnensuche und bevor ich überhaupt im Amt war", erinnert sie sich. Im November ist aus Daniela Kinney dann Prinzessin Daniela II. – und die Kampagne der Saalfasnacht kurz darauf von der Karnevalkommission Mannheim abgesagt worden. Von rund 300 Terminen während der knapp viermonatigen Saison – im Dezember finden aus Respekt vor der Weihnachtszeit keine närrischen Aktivitäten statt – ist gerade noch eine Handvoll übrig geblieben.

Auch einen Prinzen hat die Stadtprinzessin nicht an der Seite. Der große "Feuerio"-Verein verzichtete auf die aufwändige Suche und einen Weißen Ball, der unter Corona-Bedingungen im Januar weder zu stemmen noch zu finanzieren gewesen wäre. Der Faktor Geld spielte auch bei Daniela Kinney und ihrem Verein, den "Pilwe", eine gewisse Rolle. Immerhin kostet so eine Kampagne die organisierten Narren, aber auch die Auserwählte eine schöne Stange Geld – unter anderem für Kleider und Orden.

"Rund 50.000 Euro", schätzt Matthias Böckel, der Vizepräsident der "Pilwe". Mehr als die Hälfte davon werden durch Sponsoren etwa über Prinzessinnenherberge oder einem zur Verfügung gestellten Fahrzeug gedeckt. Aber es verbleibt immer noch ein fünfstelliger Betrag, den sich Prinzessin und Verein teilen. Ein Verein, der seit zwei Jahren pandemiebedingt keine Einnahmen mehr durch die gewohnten Festivitäten erzielen konnte.

Immerhin habe man frühzeitig reagiert. Als Beweis zeigt Böckel auf den Prinzessinnenorden um seinen Hals und sagt: "Das hier ist ein echtes Unikat." Denn neben dem Namen der Prinzessin ist hier auch noch die Jahreszahl der Kampagne eingraviert. "Das konnten wir gerade noch stoppen, als sich die Anzeichen gemehrt haben, dass die Kampagne abgesagt wird."

Orden gleich für die nächste Saison produziert

Produziert wurden die Orden trotzdem, und die Tränen von Daniela II. waren schnell getrocknet: Nach einer Rücksprache beim Stammtisch der Präsidenten der Prinzessinnen stellenden Vereine einigten sich die Granden der Mannheimer Fasnacht darauf, die Amtszeit der Lieblichkeit zu verlängern. "Das war eigentlich schon Plan C nach der gewohnten Fasnacht als Plan A und Feiern unter Pandemiebedingungen als Plan B", erklärte Kinney.

Sie hofft nun, dass aus dem Plan C ab November wieder ein Plan A wird. "Denn Karneval lebt ja von der Präsenz, vom gemeinsamen Treffen unter Fasnachtern und vom gemeinsamen feiern." Darauf hofft sie ab November. Und auch darauf, dass vor dem Hintergrund der Situation in der Ukraine und der Pandemie dann wieder unbeschwerte Feiern möglich sein werden.