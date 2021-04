Nicht ökologisch genug? Gegner der Erweiterung des Gewerbeparks in Hirschberg an der Bergstraße kritisierten unlängst die bereits bestehenden Firmenansiedlungen. So fehle es etwa an Dachbegrünungen. Foto: Dorn

Mannheim. (hab) Ein besonders hohes Überwärmungspotenzial besteht in Gewerbegebieten. Dort entstehen Hitzeinseln, die auch noch auf die benachbarten Flächen ausstrahlen können. Im Durchschnitt werden immerhin 18,5 Prozent der Gemarkungen bundesdeutscher Kommunen von Industrie- und Gewerbearealen belegt, so Anna Sanders, Expertin für die Klimaanpassung von Gewerbegebieten im Fachzentrum des Landes Hessen. Und oft sei dort, wo sich Unternehmen und Produktionen niedergelassen haben, der Anteil versiegelter Flächen mit 80 bis 90 Prozent besonders hoch, sagte sie am Donnerstag in ihrem Vortrag im Rahmen der Hochwasserschutzwoche der Metropolregion.

Das führe nicht nur zu Aufheizungen der Areale, sondern bei Starkregenereignissen auch zu Überflutungen. Für die Betriebe selbst kann das zu Gebäudeschäden, zu Lieferproblemen und zu zusätzlichen Kosten für Krankheitstage in der Belegschaft führen.

Eine Anpassung solcher Gewerbeflächen an Hitze und Starkregen ist daher zunehmend in das Interesse der Stadtplaner gerückt. "Wir müssen dort Klimarisiken abbauen, auch zugunsten des wirtschaftlichen Wohlergehens", so Birte Frommer von der Hochschule Darmstadt.

Neben einer zusätzlichen Begrünung und Entsiegelung schlagen die Expertinnen außerdem eine Verschattung der Gebäude vor, wo immer das möglich ist. Auch helle Wandfarben reduzieren bereits die Hitzeeinstrahlung in die Gebäude. Eine zusätzliche Dämmung und Rankhilfen für Kletterpflanzen können den Einsatz von Klimageräten reduzieren helfen. Einig waren sich die Expertinnen aber darin, dass freiwillige Verpflichtungen der Unternehmen in aller Regel nicht ausreichen, um solche Maßnahmen umzusetzen. Auch wenn einige der Betriebe die positiven Auswirkungen von umweltfreundlichem Verhalten bei der Kundschaft registriert haben.

Jetzt gehe es verstärkt darum, den Firmen auch Fördermöglichkeiten für solche Maßnahmen aufzuzeigen. Auch der Austausch der Kommunen untereinander müsse intensiviert werden – über Wege etwa, wie man in Bebauungsplänen, dem Baugesetzbuch oder städtebaulichen Verträgen solche Maßnahmen festschreiben kann. Ein ökologischer Stadtumbau sollte zur Pflichtaufgabe der Kommunen werden.