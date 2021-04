Mannheim. (cab) Die Rettungskräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) haben eine eigene "Drohnengruppe". Sie setzen das mit einer Wärmebildkamera ausgestattete Fluggerät auf Anforderung zum Beispiel dazu ein, Glutnester bei Bränden zu entdecken, einen Überblick bei Großschadensereignissen zu bekommen oder um Vermisste zu suchen. So wurde die Drohne kürzlich nach einem Unfall auf der A 6 gebraucht, da nicht auszuschließen war, dass sich in der Dunkelheit Menschen in den angrenzenden Feldern verirrt hatten. Es war schon der siebte Einsatz der ASB-Drohnengruppe in diesem Jahr.

Alarmiert wird sie über die Leitstelle Rhein-Neckar und von der Polizei, der Feuerwehr oder der Rettungshundestaffel angefordert. "Mit der Drohne haben wir viele Möglichkeiten, die Arbeit von Polizei und Feuerwehr zu unterstützen", erklärt Steffen Schmid, Koordinator der Drohnengruppe. Ihre 14 Ehrenamtlichen könnten beispielsweise auch bei Großveranstaltungen, Deichwachen und geografischen Vermessungen helfen. Für ihre Drohnen-Einsätze sind die ASB-Mitglieder speziell ausgebildet.