A656/Mannheim. (RNZ) Östlich der fertiggestellten Brücke über den Bahnhof Neu-Edingen/Friedrichsfeld wurde in den vergangenen Wochen die Fahrbahn der A656 in Fahrtrichtung Mannheim über eine Länge von rund 1,5 Kilometer erneuert. Um die bestehende 2+0-Verkehrsführung im Baustellenbereich zurückzubauen und die Fahrbahnmarkierungen im betroffenen Streckenabschnitt aufbringen zu können, ist in der Zeit von Freitag, 23. Oktober, 21 Uhr, bis Montag, 26. Oktober, 5 Uhr, eine Sperrung der A656 in Fahrtrichtung Heidelberg erforderlich, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt.

Während des Umbaus der Verkehrssicherung können Verkehrsteilnehmer aus Heidelberg kommend weiterhin ungehindert in Richtung Mannheim fahren. Sie benutzen dabei schon die neu hergestellte Fahrbahn. Lediglich Verkehrsteilnehmer, die aus Mannheim Richtung Heidelberg fahren, werden bereits am Autobahnkreuz Mannheim sowie an der Anschlussstelle Seckenheim über die B535 geleitet. Eine überörtliche Umleitung ist ausgeschildert.

Für die unvermeidbaren Belastungen und Behinderungen bittet das Regierungspräsidium Karlsruhe die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.