Schwetzingen. (man) Seine Enttäuschung kann Manfred Kern nicht verbergen. Der Schwetzinger Landtagsabgeordnete (Grüne) trat am vergangenen Sonntag bei der Bürgermeisterwahl im hessischen Bensheim an – und schnitt dabei deutlich schlechter ab als seine Widersacher. Die meisten Stimmen holten der amtierende Bürgermeister Rolf Richter (CDU, 38,59 Prozent) und die parteilose Kandidatin Christine Klein (24,79 Prozent). Weil kein Kandidat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhielt, treten die beiden Bestplatzierten am 15. November noch einmal in einer Stichwahl gegeneinander an.

Manfred Kern hatte fest damit gerechnet, dass er die Stichwahl gemeinsam mit Rolf Richter bestreiten würde. Stattdessen landete der Grüne mit 14,25 Prozent der Stimmen auf dem vierten Platz – unter fünf Bewerbern. "Natürlich ist man da enttäuscht", räumt der Schwetzinger ein. "Ich hatte das beste Programm, aber mein Problem war, dass die Menschen vor Ort mich nicht kennengelernt haben." Neun Monate hatte er Zeit, um in Bensheim für sich zu werben – allerdings unter Pandemiebedingungen. "Ich hätte mehr Hausbesuche machen sollen", sagt Kern rückblickend. Aufgrund der Abstandsregeln habe er sich in dieser Hinsicht jedoch etwas zurückgehalten. Dass die anderen Kandidaten schon seit Langem in der Stadt bekannt waren, sei ein großer Vorteil für sie gewesen, sagt Kern. Damit habe er nicht gerechnet. "Ich dachte, bei einer solchen Aufgabe achten die Menschen eher auf die fachlichen Kompetenzen und nicht darauf, ob sie die Bewerber persönlich kennen." Ein wenig schmerzt diese Wahlniederlage also schon. "Da kaue ich noch ein bisschen dran", bestätigt Kern. Leid tue es ihm auch für die Bensheimer Grünen, die ihn im Wahlkampf kräftig unterstützten. Sie stünden nun vor dem Nichts, meint Kern.

Seine persönliche Lage sieht er jedoch weniger dramatisch. "Ich stehe nicht vor dem Nichts, aber vor einem Neuanfang", betont Kern. Der Grünen-Politiker muss sich nun beruflich neu orientieren. Sein Mandat als Landtagsabgeordneter in Stuttgart endet im April 2021. Was danach kommt, sei noch völlig offen, sagt Kern. Allerdings hat er sich schon einen Plan B zurechtgelegt: Der 62-Jährige ist nämlich auch Steuerberater und seit 1990 in eigener Praxis tätig.

"Dort berate ich oft Vereine und Solo-Künstler", berichtet Kern. Das mache er gerne, allerdings seien diese Aufträge finanziell weniger lukrativ als die Beratung von Unternehmen. Durch die Arbeit als Abgeordneter habe sich sein Lebensstandard erhöht, berichtet Kern. Und um den zu halten, werde er sein Steuerbüro vergrößern und mehr Aufträge annehmen müssen.

Der Schwetzinger kann sich aber auch andere Tätigkeiten vorstellen, zum Beispiel im kulturellen oder sozialen Bereich. "Mit Menschen zu arbeiten, liegt mir", sagt Kern. "Es wäre schön, wenn sich in dieser Hinsicht etwas ergeben würde." Seine neue Aufgabe müsse nicht unbedingt politisch sein. Im Gegenteil: Ein bisschen ist Kern sogar geneigt, der Politik den Rücken zuzukehren.

Während seiner ersten Legislaturperiode habe er sich im Landtag sehr wohl gefühlt, berichtet er. Doch dann sei die Fraktion so groß und hierarchisch geworden, "dass es keinen Spaß mehr macht". Und nun die Wahlschlappe in Bensheim. Aber wer weiß, vielleicht findet sich ja doch noch eine politische Aufgabe, die reizvoll ist. Ganz ausschließen will Manfred Kern das jedenfalls nicht. "Ich lasse mich überraschen", sagt er.