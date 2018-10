Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Software für das neue Kassen- und Zugangssystem in Luisenpark und Herzogenriedpark ist installiert, derzeit finden die baulichen Veränderungen statt. Nachdem der Besucherandrang in den Parks in diesem Spätsommer wegen des guten Wetters ungebrochen war, hatte sich die Geschäftsleitung der Stadtpark Mannheim entschieden, mit den Baumaßnahmen nicht wie ursprünglich geplant im August, sondern erst im Herbst zu beginnen. Momentan werden die Drehkreuze aufgestellt.

Einzel- und Dauerkarten werden jetzt mit einem Barcode, versehen. Die Karte wird in ein Lesegerät gesteckt, und der Inhaber gelangt durch das Drehkreuz in den Park.

Hintergrund Das neue Kassen- und Zugangssystem bringt Veränderungen an den Eingängen des Luisenparks mit sich. Die Eingänge "Fichtestraße" und "Unterer Luisenpark" werden ab 2019 automatisiert. Dann kann dort nur in den Park gelangen, wer eine Dauerkarte besitzt oder vorher im Webshop des Luisenparks eine Karte erstanden hat. Kassen gibt es am Haupteingang und am Eingang "Fernmeldeturm". Ein neuer Eingang ist an der Ludwig-Ratzel-Straße geplant. Wann er eingerichtet wird, steht laut Alexandra Wind allerdings noch nicht fest. (oka)

Das neue System hat vor allem Vorteile für die Besitzer von Jahreskarten: "Sie müssen dann nicht mehr an der Kasse anstehen und kommen schneller in die Parks", erklärt Alexandra Wind, die Sprecherin der Stadtpark Mannheim gGmbH. Der Verkauf der Jahreskarten beginnt am Freitag, 2. November. Die Karte gilt wie gewohnt bereits ab Zeitpunkt der Ausgabe. Aufgrund des neuen Kassensystems gibt es die Jahreskarte ab 2019 erstmals im Scheckkarten-Format inklusive Lichtbild.

Nach wie vor kann die Jahreskarte nur im Park selbst und nicht über das Internet erworben werden, allerdings gibt es auf der Internetseite des Luisenparks ein Bestellformular. Jeder Käufer muss aus Datenschutzgründen ein eigenes Formular haben. Das muss ausgefüllt und unterschrieben zum Kauf mitgebracht werden. Am Haupteingang des Luisenparks wird eine Servicestation eingerichtet.

Wer eine Jahreskarte erwerben möchte, muss das Formular dort abgeben. Die Daten werden erfasst und ein Foto gemacht. Dann wird die Jahreskarte gedruckt. "Man kann das Formular auch vorher mit der Post schicken, dann werden die Daten innerhalb einer Woche erfasst", erklärt Alexandra Wind. Je nach Andrang müsse man sich an der Servicestation auf eine gewisse Wartezeit einrichten, gibt sie zu bedenken. "Wir hoffen auf das Verständnis unserer Besucher. Wir haben extra mehrere Mitarbeiter an der Servicestation eingeteilt." Dort würden ausschließlich die Jahrestickets erstellt, Tagesbesucher können an den übrigen Kassen ihre Karte erwerben.

Dauerkarten für andere Personen können nicht mehr gekauft werden, da der Karteninhaber aufgrund des Lichtbilds persönlich zur Ausgabe kommen muss. "Wer ein Jahresticket verschenken möchte, kann einen Gutschein kaufen", erklärt Alexandra Wind. "Damit kann der Beschenkte dann zu uns kommen und sich eine Jahreskarte ausstellen lassen." Sind diese Formalitäten einmal erledigt, könnten Dauerkarten jedoch einfacher für das Folgejahr verlängert und bei Verlust rückerstattet werden, so die Pressesprecherin. Ab Juli 2019 gibt es dann die Halbjahreskarten.

Die Dauerkarte, die auch für den Herzogenriedpark gilt, wird immer beliebter. 2018 habe man 45.000 Stück verkauft - das sei ein großes Plus im Vergleich zu 2017, bilanziert Wind. "Allein im Vorverkauf 2018 hatten wir zehn Prozent mehr als im Vorjahr."

Info: www.luisenpark.de