Von Rolf Sperber

Ludwigshafen. Heute vor 50 Jahren feierten Kommunalpolitiker und Eisenbahner frenetisch die Einweihung des neuen Ludwigshafener Hauptbahnhofs als "modernstem Bahnhof Europas" - und damit die teuerste Fehlplanung in der Geschichte der Stadt. Denn ein halbes Jahrhundert später ist der architektonisch potthässliche Bahnhof im Westen der Innenstadt völlig ohne Bedeutung und stattdessen seit Jahren ein immer wiederkehrendes Ärgernis für Stadtplaner und Anwohner. Und - so der frühere Oberbürgermeister Werner Ludwig - in einem "Brandbrief" aus dem Jahr 1984 an die Bahn-Oberen: "Der Bahnhof ist ungepflegt, unsauber, ungastlich und unattraktiv. Ganz gewiss kein Aushängeschild für die Stadt."

Genau ausgerechnet hat es noch keiner. Aber die Verlegung des Hauptbahnhofs aus der Innenstadt an deren Westrand dürfte damals mit allen Baumaßnahmen im Umfeld rund 300 Millionen Mark gekostet haben - auch ums Jahr 1970 eine schier unglaubliche Summe. Geplant wurde beim Baubeginn 1962 mit Kosten von "etwa 90 Millionen Mark", von denen die Bahn zwei Drittel, die Stadt ein Drittel tragen sollten.

Doch die Baukosten liefen aus dem Ruder, und als 1969 eine erste Bilanz gezogen wurde, hatten sie sich auf etwa 124 Millionen Euro erhöht. Bund und Land übernahmen die Mehrkosten - aber rund um den Bahnhof und seinen ab 1972 endgültig verschwundenen Vorgänger zwischen den Stadtteilen Mitte und Nord hatten sich weitere Kosten für Straßen und Verkehrswege summiert, so dass die Stadt am Ende mit 190 Millionen Mark an dem Projekt beteiligt war.

Schon damals schwante dem städtischen Oberbaudirektor Georg Ziegler: "Der neue Bahnhof hat eine nicht gerade ideale Lage." Und die Sprecher des Innenstadt-Einzelhandels brachten es auf den Punkt: "Wir befürchten eine Verödung der City." Zunächst konnten die Verantwortlichen trotz aller Kritik an dem Neubau gut mit der Dreiecks-Konstruktion leben. Immerhin hielten 1969 noch 76 D-Züge in Ludwigshafen.

Heute ist es noch ein Fernzug, der auf dem Weg von Saarbrücken über München nach Graz auch in Ludwigshafen Fahrgäste bedient. Hinzu kommen neun Linien des Regionalverkehrs und neun Bus- und Straßenbahn-Linien. Die Bahn nahm 2003 (gewissermaßen als Korrektur der einstigen Fehlplanung) den Bahnhof Ludwigshafen-Mitte in Betrieb und schloss gleichzeitig die Fahrkartenschalter im alten Bahnhof, wo es seit 2006 nicht einmal mehr Toiletten gibt.

Wie kam es zu der gigantischen Fehlplanung? Als die Stadt 1962 den Bau der zweiten Rheinbrücke, der Kurt-Schumacher-Brücke, nach Mannheim plante, stand der alte Bahnhof im Weg - ein am 11. Juni 1847 eröffneter Kopfbahnhof. Der war schon längst auch verkehrstechnisch "überholt" und sollte nach ersten Plänen von 1915 durch einen Durchgangsbahnhof ersetzt werden, dessen Schienen über oder unter dem Rhein nach Mannheim weitergeführt werden sollten. Die beiden Weltkriege verhinderten jedoch ernsthafte Planungen

Die Stadt wollte zunächst den Bahnhof mit einer Verkehrsrampe überbauen. Doch die Bahn legte ihr Veto ein: Die Stellwerker hätten dann keine Sicht mehr auf die Anlagen. Am 14. Februar 1962 wurde schließlich eine Vereinbarung getroffen, die Rechtsgrundlage für die Verlegung der Eisenbahn nach Westen. Noch im selben Jahr begann der Bau - der statt fünf schließlich sieben Jahre dauerte und sich um 20 bis 30 Prozent gegenüber den Planungen verteuerte. Damit schienen viele Probleme gelöst: Die Bahn musste die Fernzüge nicht mehr in Ludwigshafen "umkoppeln" - die Stadt konnte zwei getrennte Stadtteile miteinander verbinden.

Nur: Der "modernste Bahnhof Europas" war schon von Beginn an eine "Totgeburt". Fahrgäste mussten für das Umsteigen oft mehrere Hundert Meter zurücklegen und dabei Rolltreppen benutzen, die nicht immer funktionierten. Die vier Verkehrsebenen - zwei Gleisebenen, die Straße und die Straßenbahn - waren nicht optimal miteinander verbunden. Nur der Blick auf Ludwigshafen hatte sich optisch verändert: Der 14 Meter hohe Pylon für eine Schrägseilbrücke der Bundesstraße 37 über dem Hauptbahnhof wurde stadtbildprägend.