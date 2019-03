Ludwigshafen. (sot) Knapp ein halbes Jahr ist vergangen, seit das Ludwigshafener Festival des deutschen Films im September mit einer letzten Vorstellung von "Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?" zu Ende gegangen ist. Knapp ein halbes Jahr wird es ebenso noch dauern, bis es am 21. August 2019 mit einem bislang noch unbekannten Eröffnungsfilm wieder losgeht. Jetzt aber, mittendrin, findet in Ludwigshafen wieder einmal eine Kontroverse um den Standort des Festivals statt, um die Parkinsel am Rhein und genauer um die Wiese an der ufernahen Hannelore-Kohl-Promenade, auf der einmal jährlich Holzböden verlegt und Zelte errichtet werden, um bis zu 115.000 Besucher zu empfangen.

Die Kritik begleitet das 2005 aus der Taufe gehobene Festival bereits seit jeher. Mit den Zuschauerzahlen, die von Jahr zu Jahr stetig steigen, wachsen auch die Einwände von Naturschützern. Immerhin findet das hinsichtlich seiner Besucherzahlen zweitgrößte Filmfestival Deutschlands in einem Landschaftsschutzgebiet statt - und das in einer Industriegroßstadt, die sonst nicht gerade viel Landschaft und Naherholungsräume zu bieten hat.

Jens Brückner, der Spitzenkandidat der Grünen für den Stadtteil Süd, zu dem die Parkinsel gehört, fordert, die Stadt solle mit Blick auf die Umwelt alternative Standorte prüfen, an denen das beliebte Festival stattfinden könnte. Als die 9. Ausgabe des Filmfestivals 2013 wegen Hochwassers kurzfristig an den Luitpoldhafen verlegt werden musste, seien die Besucher und geladenen Stars schließlich dennoch gekommen, argumentiert Brückner.

Die Wiese, auf der die großen Kinozelte sowie die weiteren nötigen Zelte, besonders für die Bewirtung errichtet werden, der Strandabschnitt unterhalb der Hannelore-Kohl-Promenade, an dem das Open-Air-Kino aufgebaut wird, und eine weitere Wiese, die für die Dauer des Festivals als Abstellplatz für Fahrräder dient, sind nach der zweieinhalbwöchigen Großveranstaltung regelmäßig schwer in Mitleidenschaft gezogen. Das Resultat gleicht einer durchpflügten Ackerfläche und beeinträchtigt den Gesamteindruck des Stadtparks auf der Parkinsel, der sich über eine Fläche von 28 Hektar erstreckt. Der vom Ortsbeirat ausgeübte Druck hatte bereits in den vergangenen Jahren zur Folge, dass die Betreibergesellschaft um Geschäftsführer und Festivaldirektor Michael Kötz sich bereit erklärte, die für die Renaturierung der Spielflächen entstehenden Kosten zu übernehmen. Wegen der Trockenheit im vergangenen Sommer, einem fehlenden Wasseranschluss und der geringen Zeitdauer bis zum nächsten Festivaltermin verzichtete die Stadt Ludwigshafen zuletzt jedoch auf das Nachsäen.

Die Parkinsel sei geradezu das Kapital des Festivals, setzt Kötz allem Ansinnen entgegen, das FFLU an einen anderen Ort zu verlegen. "Niemand kommt hierher, weil er einfach nur Filme sehen will", erklärt der 67-Jährige. Ausschlaggebend sei vielmehr gerade dieser besondere, "sinnliche" Standort, der mithin unverzichtbar sei. "Filmfestivals sagen Nein zum beliebigen Filmkonsum an einem beliebigen Ort", so Kötz.

Auch Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck steht zum Festival auf der Parkinsel. Es sei schließlich eines der "positiven Highlights der Stadt". Damit wird das kommende 15. Festival des deutschen Films im August und September aller Voraussicht nach exakt denselben Standort einnehmen wie in den Jahren zuvor.