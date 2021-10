Ludwigshafen. (cab) Damit die Hochstraße Nord bis zu ihrem planmäßigen Abriss im Jahr 2026 weiter von Kraftfahrzeugen befahren werden kann, setzt die Stadt auf ein umfangreiches Prüf- und Sicherungsprogramm. Im Oktober werden weitere Teile der Brücke von den Experten überprüft, um mögliche Schäden früh zu erkennen und zu reparieren. Das sorgt kurzzeitig auch für Verkehrsbehinderungen.

Um die Hohlkästen unter der Brücke zu prüfen und den Ingenieuren den Zustieg von oben zu ermöglichen, wird die Hochstraße Nord am Sonntag, 17. Oktober, für etwa drei bis vier Stunden in Fahrtrichtung Bad Dürkheim voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Am folgenden Montag sind Prüfungen an der Unterseite der Hochstraße Nord im Bereich zwischen Lorientallee und der RNV-Gleise mit einem Hubsteiger geplant.

Weitere Beeinträchtigungen wird es am Mittwoch und Donnerstag, 20. und 21. Oktober, geben. Dann kommt im Bereich des Rathaus-Centers wieder ein sogenanntes Brückenuntersichtgerät zum Einsatz. Geprüft wird in beiden Fahrtrichtungen der Bundesstraße B44. Zu Einschränkungen kommt es im Prüfbereich durch die Verengung der Hauptfahrbahn auf eine Spur. Untersucht werden dann auch die roten Netze, die abgeplatzten Beton auffangen sollen. Rund 29.000 Quadratmeter Betonfläche werden untersucht – und zügig repariert, wenn nötig.