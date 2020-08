Von Manfred Ofer

Ludwigshafen. Die Stadt und Mutter Natur. Immer mehr Menschen, die in einem urbanen Zentrum leben, empfinden ihre Umgebung als zu grau und wenig grün. Sie haben "Urban Gardening" für sich entdeckt. In Hinterhöfen, auf Balkons und Dachterrassen pflegen sie darum Bäume und legen Beete an. Das Wilhelm-Hack-Museum widmet sich diesem Trend mit einem eigenen Projekt: Der "hack-museumsgARTen" ist eine Koexistenz von Kunst und Pflanzen. Die Vereinten Nationen (UN) haben ihn nun mit einem Sonderpreis bedacht.

"Ein Garten für alle!", das sollte es sein. Der "hack-museumsgARTen" an der Berliner Straße verbindet seit 2012 Menschen aus allen Ländern, Schichten und Altersgruppen. Hier treffen sie sich regelmäßig, um eine grüne Oase von rund 1000 Quadratmetern Fläche zu unterhalten. Inzwischen sind mehr als 140 Hobbygärtner aktiv. Und so wie ihre Pflanzen wachsen und gedeihen, finden sich zwischen all den Beeten und Töpfen auch wechselnde Kunstinstallationen, die kommen und gehen.

"Wir sind das einzige Museum in Deutschland, das so ein Projekt unterhält", weiß Theresia Kiefer und hebt den "Beteiligungscharakter" hervor, der von einem Gremium der UN gerade ausgezeichnet worden ist. Die Kuratorin gehörte vor acht Jahren zu den Pionieren, die den "hack-museumsgARTen" initiiert haben. Hier wachsen einheimische Pflanzen wie Tomaten und Feigen, aber auch jede Menge Exoten, darunter Schlangengurken aus Vietnam und feurige Chilis aus Mexiko.

"Unsere Gärtner sind da sehr kreativ", bemerkt sie mit einem Lächeln. Die meisten kommen aus Ludwigshafen, aber auch aus Mannheim sind Fans des gepflegten Heckenschnitts mit von der Partie. Kreativ sind auch die Künstler, die hier ausstellen. Spektakulär wirkt ein begehbarer Topf, der wie das surreale Spielzeug eines Riesen im Garten steht.

Er ist bis zum Rand mit Erde gefüllt. Über eine Leiter gelangt man hinauf und kann auf einer Holzbank dort verweilen. Andere Installationen erinnern an die Kreationen von Friedensreich Hundertwasser und Joseph Beuys. Dieser offene Museumsbereich sollte von Anfang an gerade auch für jene Menschen offen sein, die mit einem Kunstmuseum eher wenig anfangen können. Ein Ort der Begegnung für unterschiedliche Charaktere, die von der Freude an der Gartenpflege zusammengebracht werden.

In den letzten Jahren sei es dadurch gelungen, einen Platz zu kultivieren, der im Bewusstsein vieler Menschen einst ein "Angstraum" gewesen sei. Neben mehr Grün und Kunst im öffentlichen Raum habe der Museumsgarten also auch ein Plus an Lebensqualität erzeugt. Gärtnern könne hier übrigens jeder. "Einfach vorbeikommen, und wir schauen, was geht", stellt Zrinka Pecur-Medinger fest, die sich um entsprechende Anfragen sowohl online als auch in der analogen Welt kümmert. Ist ein Beet frei, könne man im Prinzip gleich loslegen. Alle zwei Wochen findet auf dem Areal auch ein Gärtnertreff statt.

Gerold Bläse gehört zu den "Gärtnern der ersten Stunde" an der Berliner Straße. Der Mann mit dem breiten Strohhut hat den sogenannten Ausblick-Garten initiiert. Dabei handelt es sich um ein sozialtherapeutisches Projekt mit der Justizvollzugsanstalt Ludwigshafen im Rahmen der Wiedereingliederung von Freigängern und Strafentlassenen, die an der Berliner Straße regelmäßig gärtnern. Der Garten als ein Ort des Miteinanders. "Viele verbinden damit schöne Erinnerungen", meint Birgit Kambert, Leiterin der Nachbarschaftshilfe Ludwigshafen, die einen Besuchsdienst für Senioren, kranke Menschen und Menschen mit Behinderung organisiert.

Illona Schäfer war von Anfang an dabei. Sie erfuhr im Internet von dem Projekt vor ihrer Haustür. Inzwischen kümmert sie sich um das Organisatorische, wie zum Beispiel um den "Gärtnerbrief", den offiziellen Newsletter. "Inzwischen ist es nicht nur so, dass viele Leute kommen, um sich das hier anzuschauen", sagt sie und fügt zufrieden hinzu: "Einmal hier, wollen sie gar nicht mehr weg". Es scheint viel Wahres an der alten Weisheit zu sein, dass der Umgang mit Pflanzen glücklich macht.

Auf den jüngst verliehenen Sonderpreis der Vereinten Nationen, die damit auf die Chancen aufmerksam machen wollen, die die Natur mit Blick auf den sozialen Zusammenhalt bietet, ist der Museumsgarten geradezu zugeschnitten. "Das ist für uns alle eine tolle Motivation, genau in diesem Sinne weiterzumachen", fasst Theresia Kiefer zufrieden zusammen.

Info: www.wilhelmhack.museum/museum/hack-museumsgarten