Ludwigshafen. (dpa/lrs) Erneut ist in Ludwigshafen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der 50 Kilogramm schwere Sprengkörper sei bei Bauarbeiten am späten Montag im Stadtteil Friesenheim zu Tage gekommen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Der Fundort sei gesichert.

Experten wollen die Fliegerbombe am Mittwochabend unschädlich machen. Dafür müssten rund 3500 Anwohner evakuiert werden, teilte die Stadt mit. Betroffen seien Gebäude in einem Radius von 300 Metern um den Fundort der Bombe. In dem Bereich würden außerdem alle Busse und Straßenbahnen bis zur Entschärfung gestoppt.

Für Bürger, die sonst nirgends unterkommen können, will die Stadt eine Mehrzweckhalle zur Verfügung stellen.

Zuletzt war eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg Ende August in Ludwigshafen-Friesenheim entschärft worden. Rund 18.500 Bürger mussten dafür vorübergehend ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Industriestädte wie Ludwigshafen waren vor rund 75 Jahren häufig Ziele alliierter Bomberpiloten.

