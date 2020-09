So ähnlich dürfte es bei BASF auch am frühen Freitagmorgen ausgesehen haben. Das Foto stammt von einer früheren Fackeltätigkeit. Archiv- Foto: Alfred Gerold

Ludwigshafen. Bei BASF in Ludwigshafen ist es in der Nacht zu einer kurzzeitigen Betriebsstörung gekommen. Wie das Unternehmen mitteilt, ereignete sich die Störung am Freitag gegen 0.45 Uhr beim Wiederanfahren einer Anlage im Werksteil Nord. Die Sicherheitssysteme hätten wie vorgesehen reagiert und überschüssiges Gas über eine Fackel verbrannt. Dabei kam es anfangs zu einer starken Fackeltätigkeit mit sichtbarem Feuerschein und Lärm. Mit einer weiteren Fackeltätigkeit wurde noch bis in die frühen Morgenstunden gerechnet.

Laut dem Unternehmen waren die Umweltmesswagen der BASF innerhalb und außerhalb des Werksgeländes unterwegs. Es seien jedoch keine erhöhten Messwerte festgestellt worden. Die zuständigen Behörden sind informiert.