Von Alexander Albrecht

Ludwigshafen. Die Meldung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz war so kurios, dass sie es am Wochenende sogar in die Nachrichtenspalten der Online-Portale großer überregionaler Medien schaffte: "Eltern vergessen sechsjährige Tochter im Ludwigshafener Rathaus". Auch die RNZ druckte einen kleinen Bericht und begann am Montag zu recherchieren.

Übertriebene Darstellung

Denn schließlich schien der Fall auch tragische Züge zu haben. Und es stellten sich Fragen. Fragen wie: Haben die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt und sind sie als "Problemfall" vielleicht schon aktenkundig? Wie geht es der Kleinen und wie lange war sie auf sich alleine gestellt? Wird sie vernachlässigt? Oder: Ziehen die Behörden Konsequenzen? Die RNZ bat die Pressestelle der Ludwigshafener Stadtverwaltung um eine Stellungnahme.

Nach einer internen Abstimmung meldete sich am Dienstag dann aber Thorsten Mischler in der Redaktion, der Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Und räumte gleich zu Beginn des Telefonats ein: "Meine Kollegen haben die Sache in ihrem Bericht übertrieben dargestellt. So schlimm war es nämlich gar nicht." Vielmehr soll sich die Geschichte wie folgt zugetragen haben: Die Eltern - laut Mischler "kein Problemfall" - kamen am frühen Freitagnachmittag zu einem Gespräch ins Rathaus. Mit dabei die sechsjährige Tochter. Nun sind trockene Behördenangelegenheiten nicht jedermanns Sache, erst recht nicht für Kinder. Irgendwann fing das Mädchen zu quengeln an und störte die Unterredung.

"Die Eltern haben der Kleinen dann erlaubt, raus in den Flur zu gehen und auf seinem Handy ein Hörbuch zu hören", sagte Mischler. Wie in Ämtern üblich, enden die Öffnungszeiten im Ludwigshafener Rathaus freitags etwas früher. "Wer aber noch bei einer Besprechung ist, wird natürlich nicht sofort nach Hause geschickt", erklärte Mischler. Auch die Eltern der Sechsjährigen und ihre Sachbearbeiterin beratschlagten sich noch, als sich die Pforten für den Kundenverkehr schlossen.

Im Polizeibericht vom Wochenende hieß es dazu, Mama und Papa hätten das Rathaus verlassen. Dem war nicht so. "Allerdings war die Tür des Besprechungszimmers zu, vermutlich das eigentliche Problem", sagte Mischler. Eine andere Bedienstete entdeckte das Kind auf dem Flur und sprach es an. "Doch das Mädchen wollte nicht so recht mit der Sprache herausrücken und sagen, wo sich die Eltern befinden", so Mischler.

Statt in den Rathaus-Räumen nachzusehen, verständigte die Mitarbeiterin die Polizei. Die eingetroffenen Beamten baten die Sechsjährige, ihnen das Handy zu geben. Und riefen die Mutter auf deren Mobiltelefon an. Kurz darauf öffnete sich ein paar Meter weiter eine Tür. Die Eltern kamen heraus und nahmen das Töchterlein in den Arm. Und so geht an dieser Stelle eine Geschichte zu Ende, die sich zunächst dramatisch darstellte.