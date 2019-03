Ludwigshafen/Frankenthal. (RNZ) Dieser Fall ist nur schwer zu ertragen. Junge Eltern aus Ludwigshafen sollen ihren sechs Wochen alten Jungen im vergangenen Oktober schwer misshandelt und gequält haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft in Frankenthal Anklage erhoben. Diese muss vom Landgericht noch zugelassen werden. Was der Bub erleiden musste, hat selbst die erfahrenen Ermittler mitgenommen.

Die mutmaßlichen Taten des Elternpaars sind grausam. Wie der SWR berichtet, wirft die Staatsanwaltschaft der 26 Jahre alten Mutter des Babys gefährliche Körperverletzung, Misshandlung Schutzbefohlener und sexuellen Missbrauch ihres Neugeborenen vor. Der Junge sei laut Staatsanwaltschaft Ende August 2018 auf die Welt gekommen.

Die Taten sollen sich am 14. und 15. Oktober in der Wohnung des Paars abgespielt haben. Demnach soll die 26-Jährige das Baby mit einem Gegenstand nicht nur im Analbereich verletzt, sondern ihm dabei auch schwere innere Verletzungen zugefügt haben. Das Kind soll in Folge dessen auch eine schwere Bauchfellentzündung davongetragen haben. Sie habe sich dadurch laut des Leitenden Staatsanwalts, Hubert Ströber, sexuelle Befriedigung verschaffen wollen.

Auch der 24 Jahre alte Vater soll den Säugling misshandelt haben, wie der Sender berichtet. Er soll seinen Sohn schwer am Penis verletzt haben. Laut Ströber erlitt das Kind einen "sichtbaren und schmerzhaften" Bluterguss und eine blutende Wunde.

Eine Notoperation rettete den Jungen

Dem Vater werden gefährliche Körperverletzung und Misshandlung Schutzbefohlener vorgeworfen. Dem Baby seien von beiden Eltern "erhebliche Schmerzen" zugefügt worden. Ströber sagte auf Anfrage, dass selbst seine Profis in der Staatsanwaltschaft von diesem Fall erschüttert seien. Eine solch schwere Kindesmisshandlung komme "Gott sei Dank" nicht oft vor.

Die Eltern hätten nach den Misshandlungen offenbar nicht sofort ärztliche Hilfe geholt, obwohl die massiven Verletzungen offensichtlich gewesen seien. Sie hätten das Kind, so der Oberstaatsanwalt, zunächst seinem Schicksal überlassen. Laut Anklage war dem Paar bewusst, dass das Baby sterben könnte.

Am 15. Oktober habe das Elternpaar demnach mit dem Baby morgens eine Kinderarztpraxis aufgesucht. Der schwer verletzte Säugling kam in ein Krankenhaus und wurde durch eine Notoperation gerettet. Die behandelnden Ärzte stellten zudem weitere schwere Verletzungen fest, etwa eine Schädelverletzung, eine Hirnblutung, Rippenbrüche sowie eine Lungen- und Herzprellung. Der Junge soll zudem Einblutungen in den Augen gehabt haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist noch nicht klar, ob der Junge bleibende Schäden davontragen wird. Die Justizbehörde teilte mit, dass der Mutter bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf bis 15 Jahren drohen, dem Vater ein bis zehn Jahre. Beide sitzen seit November in Untersuchungshaft und waren zuvor noch nie strafrechtlich aufgefallen.

Wie es dem Jungen geht und wo er untergebracht ist, sagte die Staatsanwaltschaft zum Schutz des Kindes nicht. Wie es mit dem Säugling weitergeht, sei Sache des Jugendamts und des Familiengerichts.