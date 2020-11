Ludwigshafen. (RNZ) Aus technischen Gründen muss bei BASF in Ludwigshafen die Gasturbine im Kraftwerk Süd bereits am Freitag, 20. November, und nicht wie zuvor gemeldet, am Sonntag, 22. November, angefahren werden. Aufgrund dieser Wartungsarbeiten kann es deshalb bereits am Freitag in den Mittagsstunden zur kurzzeitigen Bildung einer gelblichen Abgasfahne kommen. BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis.