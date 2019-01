Das BASF-Stammwerk in Ludwigshafen am Rhein. Foto: Archiv

Ludwigshafen. (RNZ) Am Donnerstagmorgen ist ein Mann auf dem Firmengeländer BASF tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich nach Unternehmensangaben gegen 8.30 Uhr im Werksteil Süd.

Der Lkw-Fahrer sei bei einer externen Firma beschäftigt. Er habe einen tödlichen Stromschlag erlitten. Der genaue Unfallhergang werde derzeit untersucht - die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Morgen wurde auch der S-Bahn-Verkehr zwischen Ludwigshafen Hauptbahnhof unterbrochen. Er seit dem Mittag fahren die Bahnen wieder zum Halt BASF Süd. Die Haltestellen BASF Mitte und Nord können weiterhin nicht angefahren werden, meldet die Deutsche Bahn. Unklar ist derzeit, ob der S-Bahn-Ausfall mit dem Unfall in Zusammenhang steht. Ein Sprecher der Deutschen Bahn in Frankfurt bestätigte, dass die Streckensperrung der S-Bahn-Linie 4 im Zusammenhang steht mit einem Oberleitungsschaden auf dem Werksgelände der BASF.

UPDATE ❗️❗️❗ ️

Die Züge 🚊 verkehren wieder zwischen Ludwigshafen(Rhein )Hb f un d #Ludwigshafen(Rhein)BASF Süd. Im Ausfall sind die Halte #Ludwigshafen(Rhein)BASF MITTE und #Ludwigshafen(Rhein)BASF NORD — DB Regio AG - Mitte (@Regio_Mitte) 17. Januar 2019

Update: 17. Januar 2019, 15.30 Uhr