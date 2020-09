Ludwigshafen. (alb) Seit gut einem Jahr fahren in Ludwigshafen keine Straßenbahnen und Busse mehr zum Berliner Platz. Grund ist die Hochstraße Süd, die zuerst wegen Einsturzgefahr gesperrt war und jetzt zu großen Teilen abgerissen wird. Fußgänger und Radfahrer dürfen seit Juli wieder passieren. Und ab Montag, 14. September, soll die Strecke auch für Auto-, Bus- und Bahnverkehr freigegeben werden. Damit die Straßenbahnen wieder den Berliner Platz ansteuern können, wird der Abschnitt aber erst technisch abgenommen.

Am Montag hat die zuständige Aufsichtsbehörde damit begonnen, bei Probefahrten offiziell zu prüfen, ob beispielsweise mit den Schienen und mit der Oberleitung alles in Ordnung ist. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hatte die Schienen neu verschraubt und auch gereinigt. Durch den Abriss der Hochstraße Süd sind laut RNV keine gravierenden Schäden entstanden. Allerdings musste die Oberleitung, die ursprünglich direkt an der Hochstraße Süd befestigt war, neu aufgehängt werden.

Elf Masten wurden dafür aufgestellt. Hier muss geprüft werden, ob alles richtig gespannt ist. Wenn die Behörde grünes Licht gibt, können ab Dienstag die Einweisungsfahrten beginnen. Diese dauern die ganze Woche. Insbesondere Straßenbahnfahrer, die die Strecke rund um den Berliner Platz noch nicht gefahren sind, sollen diese kennenlernen.