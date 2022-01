Von Daniel Schottmüller

Lorsch. Die Kinder sind ungewohnt still. Nichts erinnert mehr an die lebhafte Unterhaltung, die sie gerade noch im Schein des Lagerfeuers mit Andrea Klitsche-Hiebel geführt haben. Jetzt, da die Gästeführerin ihre 30-köpfige Besuchergruppe hinter den Palisadenwall gebracht hat, wo die Häuserfassaden nur noch von flackernden Öllampen beleuchtet werden, rücken die Mädchen und Jungen näher an ihre Eltern heran. Das hat mit den Temperaturen zu tun, keine Frage. Vielleicht aber auch damit, dass es Klitsche-Hiebel nun nicht mehr um das schmackhafte Thema Bratwürste geht, sondern um Lamien und Strigas. "Das sind Frauen mit Flügeln, die in der Nacht die Kinder aus den Betten klauen, um ihr Blut zu trinken", erklärt sie mit tiefer Stimme.

Was sich anhört wie eine Episode der Fantasy-Serie "Game of Thrones", fühlte sich für die Menschen im Frühmittelalter überaus real an. Das Freilichtlabor Lauresham in Lorsch – Ausgangspunkt der "Feuerführung in der Dämmerung", zu der Andrea Klitsche-Hiebel an diesem Dezemberabend einlädt – ist einem Hofgut aus der Karolingerzeit nachempfunden. Und damals, im 9. Jahrhundert, war die Nacht tatsächlich voller Schrecken. "Die Dunkelheit schadet unseren Augen", sagt die Mitarbeiterin des Welterbe-Areals. "Sie macht uns wehrlos."

Aber nicht nur das: In einer Zeit, in der alles dem Glauben an Gott als "Licht der Welt" untergeordnet war, begriff man die Nacht als Abwesenheit Gottes. Sie war die Domäne der Dämonen. Eine Zeit, in der Figuren aus dem Jenseits zurückkehren. Klitsche-Hiebel zitiert den frühmittelalterlichen Universalgelehrten Hrbanus Maurus, der die Nacht als "Zeit der Räuber und Diebe" beschrieben hat. Für Maurus repräsentierte sie Unrecht, Unglauben, ja, "alles Unglück". Eine gruselige Sicht – mit gruseligen Folgen.

Während es in Lorsch minütlich düsterer wird, schildert Andrea Klitsche-Hiebel, dass die Menschen im 9. Jahrhundert sogar nachtaktiven Tieren mit Misstrauen begegneten. So mancher treue Kirchenmann habe sich damals vor Katzen gefürchtet. Man glaubte, zu später Stunde seien die Tiere in der Lage, den Menschen ins Jenseits zu locken. Die Führerin verweist auf eine mittelalterliche Schrift, in der von 14 Katzen die Rede ist: Alle wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aus unserer Sicht reiner Aberglaube. Und doch erklärte man sich die Welt anhand einer gewissen Systematik. So teilten sich die Menschen die Nacht zum Beispiel in sieben Phasen ein: Abend, Dämmerung, Stille, Mitternacht, Hahnenschrei, Morgengrauen und Morgenröte. "Mitternacht, die dunkelste Phase, wurde als Stillstand der Schöpfung empfunden. Die Zeit höchster Magie", wie Klitsche-Hiebel betont.

Die Nacht galt im Mittelalter als unheilvoll. Dunkelheit und Kälte stellten die Menschen vor allem im Winter vor Probleme. Wie sie damit umgingen, wird im Freilichtlabor Lauresham, im Herzen des Unesco-Welterbes Kloster Lorsch, experimentell erforscht. Foto: Michael Thumm, dpa

Immerhin: So lange, sie in der Lage waren, ein Feuer am Brennen zu halten, fühlten sich die Menschen der Finsternis nicht gänzlich ausgeliefert. Aber wie so einfach ein solches entfachen? In der heißen Steppe Ostafrikas sei man bereits vor 1,5 Millionen Jahren in der Lage gewesen, mit trockenen Stöcken Feuer zu machen, berichtet Klitsche-Hiebel. In unseren, gerade im Winter deutlich kühleren Breiten war das ein ungleich schwereres Unterfangen. Auch deshalb seien die frühesten Feuerstellen im heutigen Deutschland "erst" 400.000 Jahre alt.

Wie die Menschen früher ganz ohne Feuerzeug, Streichhölzer, Papier oder Grillkohleanzünder vorgingen, erklärt dann Museumspädagoge Florian Saum. Der schlanke Mann mit dem Bart erwartet die Teilnehmer in der Nähe des Herrenhauses. Drei Utensilien stehen hier auf einer Holzbank bereit: Feuerstein, Schlageisen und Zunder. Ob das funktioniert? Während Saum erklärt, wie man den Zunder aus Rohrkolbensamen zum Glimmen bringt, ist Skepsis unter den Besuchern spürbar. Aber siehe da: Kaum werden die an Schlagringe erinnernden Metalle gegen die Kanten der Feuersteine gehauen, sprühen Funken hervor. Gar nicht so schwierig. Als bei den ersten Zweiergruppen auch noch der Zunder zu glimmen beginnt, eilt Saum zu Hilfe. Jedem, der so weit ist, händigt er ein Bündel trockenes Gras aus – das Zundernest.

Saums Ratschlag: "Jetzt das Ganze schwingen wie ein Weihrauchfass in der Kirche." Und tatsächlich: Nachdem die Frauen und Männer etwa eine halbe Minute lang für Sauerstoffzufuhr gesorgt haben, schießt eine Flamme hervor. Was während einer Messfeier für Panik sorgen würde, wird im Freilichtlabor bejubelt. "Cool, ich hab’s geschafft", ruft eine Frau. Selbst der intensive Zundergeruch scheint niemanden zu stören. Schaut man in die strahlenden Gesichter, fühlt man sich fast an die Szene der Hollywood-Robinsonade "Cast Away – Verschollen" erinnert, in der sich Tom Hanks euphorisch gegen die Brust haut: "Seht euch mein Werk an, ich habe Feuer gemacht!" Doch zurück nach Lorsch.

Feuer gut, alles gut? So einfach ist es dann doch nicht. Das beweist Andrea Klitsche-Hiebel anschließend im Hörigenhaus. Hier in der aus Lehm und Holz errichteten Hütte, in der früher die Sklaven des Hofs untergebracht waren, prasselt bereits ein Feuer, das zum Hände- und Füßewärmen einlädt. Schon einige Meter entfernt ist von der Hitze der Flammen allerdings überraschend wenig zu spüren. "Auch weil die warme Luft so schnell nach oben entweicht, beträgt die Raumtemperatur in so einer Hütte meist nur drei oder vier Grad mehr als draußen", sagt Klitsche-Hiebel. Ernüchternd. Denn neben der Kälte lauerte in der mittelalterlichen Behausung noch eine weitere Gefahr: "Der Feinstaub, der von so einem Feuer ausgeht, lagert sich in den Bronchien, der Lunge und sogar in den Blutbahnen ab. Langfristig richtet das natürlich Schaden an."

Allmählich müssen sich wohl selbst die größten Mittelalterfans unter den 30 Teilnehmern eingestehen, dass die Lebensumstände damals ziemlich harsch waren. Das heißt allerdings nicht, dass die Menschen nicht trotzdem das Leben zu feiern wussten – gerade in der finsteren Jahreszeit. Vor der Kapelle des Freilichtlabors berichtet Andrea Klitsche-Hiebel, dass die Zeit um die Wintersonnenwende bereits in der Antike gefeiert wurde. Noch bevor das Christentum seinen Siegeszug antreten sollte, fanden zwischen dem 24. Dezember und 6. Januar ausgelassene Feiern statt. Wenn Klitsche-Hiebel über diese ausgelassenen Gelage spricht, in denen Frau und Mann, Sklave und Herr die Rollen tauschten, fühlt man sich fast an die Fasnacht erinnert.

Mit diesen farbenfrohen Eindrücken fällt das Abschiednehmen leichter. Zum Abschluss ihrer Feuerführung bittet Andrea Klitsche-Hiebel die jüngeren Teilnehmer noch, ihr beim Auslöschen der Öllampen behilflich zu sein. Gutgelaunt wetzen die Kinder daraufhin über das Areal. Den Spuk, der vorhin von den blutdürstigen Lamien und Strigas auszugehen schien, haben sie längst abgeschüttelt.

Info: Wissenswertes rund um das Freilichtlabor Lauresham im Netz unter: www.kloster-lorsch.de/freilichtlabor