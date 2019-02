Von Manfred Ofer

Lorsch. Die Reise des Tabaks begann vor mehr als fünfhundert Jahren. Christoph Kolumbus hatte nicht nur die Neue Welt, sondern auch noch eine in Europa unbekannte Rauchkultur entdeckt. Um das Jahr 1680 wurde der Tabakanbau zum ersten Mal in Lorsch erwähnt. Ein vor fünf Jahren ins Leben gerufenes Bürgerprojekt nähert sich wissenschaftlich dem Thema von der Aussaat bis zur Ernte der Pflanze an. Im April wird sich die Klosterstadt damit um den Titel eines "Immateriellen Weltkulturerbes" bei der Unesco bewerben.

Gabi Dewald hat viel zu tun in diesen Tagen. Die Leiterin des Lorscher Kulturamtes legt den Hörer ihres Telefons zur Seite und atmet durch: "Wo waren wir stehen geblieben?". Bei der großen Zeit des Tabakanbaus in der südhessischen Stadt, die sich in diesem Jahr ein ehrgeiziges Ziel gesetzt hat: "Wir streben zusammen mit anderen Gemeinden den Titel bei der Unesco an", sagt sie. Was das angeht, haben sie an der Bergstraße bereits gute Erfahrungen gemacht.

So wurde das Kloster Lorsch im Jahr 1991 in die Weltkulturerbe-Liste der aufgenommen. Aus den Federn der Mönche, die in der Schreibwerkstatt ihre Arbeit taten, flossen einige der wichtigsten Werke der frühmittelalterlichen Kultur in Europa. Eines davon, das Lorscher Arzneibuch, wurde 2013 zum "Unesco-Weltdokumentenerbe in Deutschland" erklärt. Sorgt der Tabak möglicherweise für den dritten Streich? "Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben", macht Gabi Dewald mit einem Lächeln deutlich.

Drei Regionen ziehen diesbezüglich an einem Strang: Der Kreis Bergstraße, der Kreis Germersheim und der Rhein-Neckar-Kreis. Seit einigen Jahren pflegt Lorsch zudem eine enge Kooperation mit der Gemeinde Hatzenbühl in der Südpfalz. Hier ist das älteste Tabakanbaugebiet Deutschlands.

Der kulturanthropologische Lehrstuhl der Universität Bremen ist ebenfalls mit im Boot, wenn es um die wissenschaftliche Erforschung der Lorscher Tabaktradition geht. Vergangenes Jahr richtete sich der Blick der Verantwortlichen über den großen Teich hinaus. Eine Delegation reiste aus dem Ried nach Kuba. Fast nirgendwo auf der Welt wird Tabak schon so lange angebaut wie hier. Man legte den Grundstein für eine Zusammenarbeit mit der Universität Pinar del Rio im Westen der Karibikinsel. Es schien so, als würde sich ein Kreis schließen, nachdem die ersten Tabakblätter in den Bäuchen spanischer Schiffe über den Ozean nach Europa und an die Bergstraße gekommen waren. In Lorsch fand man im 17. Jahrhundert perfekte Bedingungen für den Anbau vor. Gründe dafür sind das milde Klima und die Konsistenz der mageren Sandböden im Ried. Eine Erfolgsgeschichte.

Das barocke Rathaus in der historischen Ortsmitte wurde mit Geldern aus dem florierenden Tabakgeschäft finanziert. Bis ins 20. Jahrhundert entstanden in Lorsch mehr als fünfzig kleine und große Zigarrenfabriken. Der erforderliche Tabak wurde auf über 100 Hektar Fläche angebaut. Zwei Drittel der Bevölkerung fand Lohn und Brot in einer Industrie, die auch ein Stück weit identitätsprägend wurde.

Bernhard Stroik ist der Leiter des Lorscher Tabakprojekts und kann auf rund dreißig ehrenamtliche Mitarbeiter bauen. "Alles Nichtraucher übrigens", verrät er und grinst. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass heute wieder auf mehr als 1000 Quadratmetern echter "Geudertheimer", also Zigarrentabak, angebaut wird.

Das Feld befindet sich in Sichtweite eines ehemaligen Tabakschuppens aus dem Jahr 1935, der nach seiner Restaurierung im Jahr 2017 als ein Museum genutzt wird, in dem die Tabakernte im Mittelpunkt steht. Eine weitere Ausstellung im Museumszentrum am Fuße des Klosterhügels thematisiert die Produktion der Zigarren. Die Maschinen und einzelnen Arbeitsschritte werden auch im Rahmen von Führungen erläutert. Alles geschieht in Handarbeit, versteht sich.

Der jüngste Ertrag lieferte den Rohstoff für 10.000 Zigarren, die in Fachgeschäften an der Bergstraße verkauft werden. Den Lorscher Tabak kann man neuerdings auch trinken. Der "Tobacco Gin" wird in einer Destille im Odenwald hergestellt. Mit dem Projekt wollen die Verantwortlichen der Geschichte des Tabakanbaus in Lorsch die aus ihrer Sicht verdiente Anerkennung zukommen lassen. Es soll eine Hommage an eine Tradition sein, die in der einst an Tabakfeldern so reichen Metropolregion Rhein-Neckar nicht nur wirtschaftlich, sondern ein Stück weit auch kulturell prägend gewesen ist.