Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Niemand in der Gastronomie rechnet noch mit Profit. Es geht nur um’s Überleben für uns und unsere Mitarbeiter", meint Ünzile Crispino, die gemeinsam mit ihrem Mann Salvatore das Restaurant "Delle Rose" im Hotel am Theater und das Hotel selbst betreibt. Mit dieser Aussage steht die Schwetzinger Gastronomin nicht allein da. Viele Wirtinnen und Wirte haben Bedenken, wie sie die nächste Zeit durchstehen sollen.

Ilir Muzaqi, Geschäftsführer des italienischen Restaurants „Quadrato“, fürchtet hingegen, dass die angeordnete Schließung der Gastronomiebetriebe bis ins neue Jahr gehen könnte. Foto: Lenhardt

Ab Montag müssen alle Gastronomiebetriebe bis mindestens Ende November schließen. "Wir wissen nicht, wie es danach weiter geht. Die Unsicherheit ist das Schlimmste", sagt Ilir Muzaqi, der Geschäftsführer des "Quadrato". Das Weihnachtsgeschäft sei ohnehin schon kaputt, weil die Menschen Angst hätten, auszugehen. "Aber vielleicht geht der Gastronomie-Lockdown bis weit ins nächste Jahr hinein", meint er. "Wenn das bis Ende März so weiter geht, wird es nur wenige geben, die überleben." Dass Restaurants, Bars und Cafés schließen müssen, sei inzwischen "fast schon normal". Trotzdem macht er aus seiner Verärgerung keinen Hehl. Als Gastronom fühlt er sich ungerecht behandelt. "Überall um uns herum dürfen die Läden aufmachen. Nur wir Gastronomen müssen schließen, obwohl wir seit Einführung der Gästelisten keinen einzigen Corona-Fall hatten", sagt Muzaqi. Zudem habe man auf 120 Quadratmetern Fläche und an großzügig verteilten Tischen viel Platz.

"Man hat uns nicht gefragt oder um Rat gebeten. Ich finde, mir sind damit meine Meinungsfreiheit und mein Mitspracherecht von der Politik gestohlen worden", schimpft der Gastronom. Den von der Politik versprochenen Zuschuss mit bis zu 75 Prozent des Vorjahresumsatzes, sieht er skeptisch. Überhaupt zeigten sich alle Schwetzinger Gastronomen, die von der RNZ befragt wurden, ein wenig irritiert von der Formulierung "bis zu" 75 Prozent. Die Bedingungen oder Voraussetzungen für die Zahlung dieser Zuschüsse sind noch weitgehend unbekannt. Muzaqi glaubt, dass man den Zuschuss nur bekommt, wenn man komplett schließt. Wer Essen zum Mitnehmen anbiete, bekomme diese Umsätze von der Förderung abgezogen. "Da bekommen wir erst im Laufe der nächsten Tagen Klarheit. Momentan schwirren einige Gerüchte herum", sagt Ünzile Crispino.

Die Festangestellten in der Gastronomie erhalten Kurzarbeitergeld, wie beim ersten Lockdown im Frühjahr. Aushilfskräfte und Mini-Jobber aber bekommen nichts. Die staatlichen Hilfen sind Betriebseinnahmen, die erst mal an die Chefs gehen. "Aber unser Chef bezahlt trotzdem auch etwas an die Aushilfen und Minijobber. Er ist da sehr kulant", berichtet Ilir Muzaqi vom "Quadrato". Die Hoffnung haben manche Wirte trotzdem noch nicht aufgegeben. "Wir als eine der letzten Traditionsgaststätten in Schwetzingen werden es überleben", sagt Michael Münch, Inhaber der Gaststätte "Blaues Loch". "Auch weil unser Biergarten nach dem ersten Lockdown sehr gut frequentiert war. Da hatten die Leute echt Nachholbedarf." Trotzdem seien seine Umsätze stark gesunken. "Wir werden uns eben durchbeißen müssen", so Münch.

Zum Glück habe er in letzter Zeit keine großen Investitionen mit Krediten tätigen müssen. Das mache es nun finanziell leichter. Allerdings befürchte er, nun gutes Personal zu verlieren. Den Gastronomen tut bereits die Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr weh. Aber damit hätte man leben können, meint Münch.

Im "Kaffeehaus" hat man in zwei beheizte Zelte investiert, die "von den Gästen sehr gut angenommen wurden", sagt der Barleiter. Man habe alles getan, was möglich war: Desinfektionsspender, Verzicht auf herkömmliche Speisekarten, Stoßlüften, Zelte mit frischer Luft. Und nun kommt trotzdem die Schließung. Die Inhaberin eines griechischen Restaurants bringt die Frustration der Gastro-Branche auf den Punkt: "Wir haben jetzt erst mal Urlaub", sagt sie sarkastisch. "Mit ganz, ganz vielen Sorgen."