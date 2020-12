Heidelberg/Mannheim. (RNZ/mün) Wegen des Lockdowns in der Corona-Pandemie fährt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH ihr Angebot an Bussen und Bahnen in zwei Schritten zurück - konkrete Angaben werden aber noch nicht gemacht. In einer Mitteilung heißt es, dass die erste Ausdünnung des Angebot am 24. Dezember ab 15 Uhr, der "stark reduzierte Fahrplan" dann ab Montag, 28. Dezember, in Kraft treten soll.

Das ist bislang vonseiten der RNV bekannt:

> In Heidelberg fahren Busse und Bahnen montags bis samstags im 20-Minutentakt und an Sonntagen nach dem regulären Sonntagsfahrplan. Unabhängig vom Wochentag entfallen die Nachtverkehre weitestgehend. Zudem entfallen ab sofort sämtliche Schulbusfahrten sowie Zusatzfahren im Schülerverkehr.

> In Ludwigshafen und Mannheim gilt, dass die Bahnen wie an Sonntagen und die Busse wie an Samstagen fahren werden.

> Früh- und Spätverkehr: Erste Fahrten werden grundsätzlich ab etwa 4 Uhr angeboten. Bis etwa 24 Uhr bestehen noch Fahrtmöglichkeiten von den Stadtzentren in die Stadtteile und das Umland.

Bis Freitag, 18. Dezember, soll der ausgedünnte Fahrplan erstellt sein und dann bekannt gegeben werden.

> Die Mobilitätszentralen werden ab Samstag, 19. Dezember, geschlossen.

> Telefonische Beratung gibt es unter unter der Nummer 0621/4654444 bis 17.30 Uhr ausgeweitet.

> Immerhin: Die Fahrausweisautomaten gehen nicht in den Lockdown und man kann hier weiterhin seinen Fahrschein kaufen. Die RNV verweist zudem auf die eTarif-App oder die Handy-Ticket-App, mit der Fahrscheinkauf bequem und bargeldlos möglich ist. Weitere Infos hierzu gibt es unter www.rnv-online.de/tickets.