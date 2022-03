Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Drei himmelblaue Busse waren am Dienstag vor dem Schwetzinger Palais Hirsch vorgefahren. 31 neue Dieselbusse der Marke MAN sollen bis Mai für das neu vergebene Linienbündel Schwetzingen-Hockenheim angeschafft werden, dazu kommen Dieselbusse des polnischen Herstellers Solaris und reine Elektrobusse, die überwiegend im Stadtverkehr von Schwetzingen und Eppelheim eingesetzt werden sollen.

Bislang ging der Mannheimer Bushersteller Daimler-Benz und seine Marke Evobus bei der Bestellung leer aus. "Das muss aber nicht zwingend so bleiben", meint man bei der Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN).

Die neuen Dieselbusse, die im Los 1 von der BRN eingesetzt werden, sind so genannte Mild-Hybrid-Busse. Die Mild-Hybrid-Fahrzeuge haben einen eigenen Elektromotor, der aber nicht stark genug ist, um das Fahrzeug völlig selbstständig anzutreiben. Hierfür reichen weder das Drehmoment noch die Akkuleistung. Die E-Maschine unterstützt lediglich den Verbrennerantrieb. Man könnte sie als eine Art von elektrischem Turbolader bezeichnen. Der Kraftstoffverbrauch und damit auch die CO2-Emissionen sinken um etwa 15 Prozent gegenüber herkömmlichen Busmotoren. Im Los 2 kommen erst ab Ende des Jahres batterieelektrische Midibusse zum Einsatz, weil die Lieferzeiten für Elektrobusse gegenwärtig relativ lang sein sollen. Und auch die 16 neuen Busse der SWEG Schwetzingen (Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH), die beim Los 3 des Linienbündels zum Zuge kommen, verfügen über verbrauchsgünstige Dieselmotoren mit AdBlue-System und Rußpartikelfilter.

Der BRN hat kurzfristig zwei Lose des neu in Betrieb genommenen Linienbündels Schwetzingen-Hockenheim als Betreiber übernommen. Ein Busunternehmen aus Waghäusel, das eigentlich ein Reisebusunternehmen ist, hatte seine Bewerbung bei der Ausschreibung kurzfristig zurück gezogen. "Das war eine große Herausforderung für uns, in kurzer Zeit bis zum Start des Linienbündels am 12. Dezember das Projekt so geräuschlos wie möglich auf die Straße zu bringen", so Karlheinz Nuissl, Leiter der Niederlassung Heidelberg/Neckarelz des BRN.

Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl betonte noch einmal die Bedeutung der Buslinien, von denen eine (Linie 713) vom Schwetzinger Schloss aus direkt bis nach Heidelberg ins Neuenheimer Feld fährt. Vor allem die Elektrifizierung der Stadtbusse von Schwetzingen und Eppelheim sieht er als "Quantensprung" im lokalen ÖPNV. Man habe bisher, seit die Linien Mitte Dezember befahren werden, fast ausschließlich positive Rückmeldungen aus der Bürgerschaft erhalten, erklärte er weiter. Kurz nach dem Start habe man mit einigen kleineren Fahrplanänderungen auf einzelne Rückmeldungen reagieren und anfängliche Probleme beheben können, erläuterte man von Seiten des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN).

Mit einem Ausbau des Angebots und einer Tarifreform habe man auf flexiblere Anforderungen der Kundschaft, auch wegen der verbreiteten Einführung von Homeoffice-Arbeitsplätzen aufgrund der Corona-Pandemie, reagiert. Im so genannten Luftlinientarif werde das "Bestpreismodell" angewandt. Digital werde dabei stets automatisch das günstigste Ticket berechnet. Gleichzeitig vergaß der Geschäftsbereichsleiter im VRN, Michael Winnes, nicht, sich bei den anwesenden Busfahrern zu bedanken für ihren Einsatz, stets dicht am Kunden.

Zum Los 1 und 2 gehören die Buslinien 710, 711, 717 und 715, 716, 732. Zum Los 3 zählen die Linien 712, 713, 718, 728, 730 sowie die beiden neuen Regiobuslinien 750 und 798. Das Land und der Rhein-Neckar-Kreis finanzieren die beiden neuen Regiobuslinien. Bei der Linie 798, die länderübergreifend bis ins pfälzische Speyer führt, ist auch der pfälzische Zweckverband ZSPNV beteiligt.