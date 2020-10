Von Marion Gottlob

Hirschberg. "Hatten Sie schon mal das Gefühl, ein Hamster im Laufrad des alltäglichen Wahnsinns zu sein?" Mit dieser Frage startet Katja Linke ihr Buch "Let’s go Himalaya. Wo bitte geht’s nach Shangri-La?". Die 49-jährige Hausärztin und verheiratete Mutter von zwei Kindern hatte vor vier Jahren das Gefühl, vor dem ständigen Telefongeklingel und einem überquellenden Schreibtisch kapitulieren zu müssen. Sie gönnte sich einen Moment der Ruhe – in genau diesem Augenblick kam der Hirschbergerin die Idee zu einer Reise in den Himalaya. Was bei vielen ein Wunsch bleibt, hat die Ausdauer-Sportlerin schließlich in die Tat umgesetzt.

Am gleichen Abend fragte sie ihre damals elfjährige Tochter: "Möchtest du mich in den Himalaya begleiten?" Julia war schon am Einschlafen und entgegnete: "Was ist Himalaya? Ein neues Einkaufszentrum mit coolen Klamotten?" Ihre Mutter lachte: "Erinnerst du dich an mein altes Comic-Heft von Tim und Struppi? Tim erlebt Abenteuer in Tibet, und genau dort möchte ich hin." Julia war sofort hellwach: "Nach Tibet? Na klar, da bin ich dabei."

Damit begann für Mutter und Tochter ein wunderbares Abenteuer. Zur Vorbereitung ließen sich beide medizinisch untersuchen – auch ihre Höhentauglichkeit wurde geprüft. Mutter Katja als Triathlon-Sportlerin absolvierte ein sechsmonatiges Lauf-Training durch die Weinberge und auf dem Laufband. Tochter Julia war durch ihre zahlreichen sportlichen Aktivitäten ebenfalls fit. "Zeitliche Puffertage, eine gut ausgestattete Reiseapotheke und mein medizinisches Fachwissen sollten das Risiko einer Höhenerkrankung minimieren", schreibt die Abenteurerin.

Katja Linke war vor vier Jahren mit ihrer damals elf Jahre alten Tochter Julia auf Tibet-Tour unterwegs und hat darüber ein Buch geschrieben. Foto: zg

Die Reise dauerte vier Wochen: Zunächst flog das Duo nach Nepal. Dort erhielten die beiden ihr Einreisevisum nach Tibet und die Aufenthaltserlaubnis für die Hauptstadt Lhasa. Bei den Kontrollen am Flughafen löste das Gepäck von Julia Alarm aus: Das Mädchen hatte einen Stein aus dem Garten ihrer Oma mitgenommen, um ihn im Himalaya abzulegen. Der Stein wurde also durchleuchtet und einer Sprengstoff-Prüfung unterzogen. Dann durften Mutter und Kind den Flug nach Lhasa antreten.

Tibet – das Land so vieler Sehnsüchte und Träume: Die Autorin beschreibt in ihrem Buch, was Touristen (vor Corona-Zeiten) dort so alles erwarten kann: Kontrollen über Kontrollen beispielsweise. Als die Ärztin dem Beamten am Flughafen von Lhasa direkt in die Augen blickte, wurde sie verwarnt – es sei nicht statthaft, als Frau einem männlichen Beamten ins Gesicht zu schauen. Es wurde ungemütlich. Doch da schob Julia zufällig ihre Kapuze nach hinten und zeigte ihre blonden Haare. Das lockerte die Stimmung merklich auf. "Look, golden hair", habe ein Grenzbeamter gesagt – die Deutschen durften einreisen.

Nach einigen Tagen in Lhasa machten sie sich mit Gästeführer sowie Auto samt Fahrer auf den Weg in das "weite Land". Mitten in der tiefen Einsamkeit trafen sie auf Nomadenkinder. Die weinenden Jungen zeigten auf ein Yak-Junges, das beim Tränken in den See geraten und am Ertrinken war. Julia war so aufgeregt, dass der Fahrer sich tatsächlich ins eiskalte Wasser wagte und das Tier rettete. Noch am gleichen Tag bewahrte ihre Mutter einen Chinesen vor dem Tod durch Höhenkrankheit.

Die Gruppe ist unter anderem fünf Tage auf Trekking-Tour zum Himalaya-Basis-Lager unterwegs. Auf Höhen über 5000 Metern entscheidet oft die Ausrüstung über Leben und Tod. Doch die Reiseagentur hatte sich nicht an die teuer bezahlten Buchungen gehalten – es gab für die Tour weder ein Yak als Tragetier noch eine Begleit-Mannschaft. Außerdem war das Sommerzelt für Minus-Grade ungeeignet. Was tun? Mutter und Tochter entschieden sich, die Tour fortzusetzen. Wie es weitergeht, kann man im Buch detailliert nachlesen. Ihre Erfahrungen und Einsichten mitten in Gefahrsituationen gehören wohl zu den eindringlichsten Schilderungen über Tibet. Schließlich kann Julia den Stein aus dem Garten ihrer Oma tatsächlich an einem besonderen Platz im Himalaya-Basislager ablegen.

Katja Linke hat in nur sechs Monaten den ersten Entwurf für das Buch geschrieben. Anschließend ergänzte sie ihr Skript zwei Jahre lang mit Sachinformationen. Diese Sorgfalt merkt man dem Text an. Dennoch fand sie keinen Verlag, eine Agentin ließ sie im Stich. So entschied sie sich schließlich, das Buch im Selbstverlag zu veröffentlichen.

Eine richtige Entscheidung. Schon jetzt gibt es so viele Leser, dass sich große Verlage für die zweite Auflage und die nächsten Bücher interessieren. Denn die leidenschaftliche Ärztin mit eigener Praxis arbeitet schon an neuen Geschichten. "Schreiben ist für mich wie Medizin, ein wunderbarer Ausgleich zu meinem Alltag als Hausärztin", sagt sie augenzwinkernd. Derzeit arbeitet sie an ihrem ersten Roman, einer fiktiven Familiengeschichte, die die Frage "Selbstentfaltung oder Familientradition" thematisiert. Und sie träumt von neuen Reisen nach Asien, sobald es die Corona-Situation zulässt. Dann möchte sie vielleicht einige Monate in Nepal in einem Krankenhaus arbeiten.

Info: "Let’s Go Himalaya! Wo bitte geht’s nach Shangri-La?" von Katja Linke ist als Hardcover (22,90 Euro), als Taschenbuch (12,90 Euro) oder als E-Book (9,99 Euro) im Buchhandel erhältlich.