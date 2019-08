Mannheim. (gol/pol) Metallicas Gastspiel vor 18 Monaten stellte mit 14.500 Fans zwar den Besucherrekord der SAP-Arena ein. Am Sonntagabend rockte das Quartett jedoch vor viermal so vielen Zuschauern das Maimarktgelände.

Mit 60.000 war das Open-Air-Konzert nahezu ausverkauft.

Schon zur Mittagszeit kamen die ersten Gäste bei 30 Grad im Schatten auf den Parkplätzen an. Der Einlass zum Gelände wurde wegen des Andrangs um eine Stunde vorverlegt.

Nach "Bokassa" aus Norwegen und "Ghost" aus Schweden kündigten sich mit dem Intro aus Ennio Morricones Soundtrack zu "Zwei glorreiche Halunken" nach langer Umbaupause um 20.42 Uhr die Headliner des Abends an.

"Hardwired", eins von vier Liedern aus dem aktuellen Album, eröffnete das über zweistündige Konzert der langlebigen Schwermetaller.

Während des Konzertes kam es laut einigen Besuchern zu erheblichen Organisationsproblemen. "Extrem schlechte Organisation des Veranstalters, Wartezeiten an den Getränkeständen von mehr als einer Stunde", schreibt ein User auf der RNZ-Facebook-Seite. Eine andere Leserin bestätigt: "Die Getränkewarterei war eine Zumutung. Man hat ja viel Verständnis, aber 45 Minuten warten war schon sehr sehr grenzwertig 😑." Denn sei es ein "tolles Konzert" gewesen.

"Die Situation an den Getränkeständen war unmöglich, sowas darf nicht sein", bemängelt eine andere Leserin. "Da waren völlig überforderte und kopflose Mädels angestellt, die es nicht geschafft haben, diese Massen zu bedienen." Ihr Urteil: "Komplett unorganisiert." Super fand sie dagegen die Trinkwasser Container: "Davon hätte es gerne wenigstens noch eine Stelle geben dürfen, aber trotzdem toll!"

Ein anderer User teilt diese Sicht: "Super Konzert", schreibt er. Aber: "Die Getränkeversorgung und die Abreise mit der S-Bahn waren zu kritisieren. Zu wenig Getränkestände!", meint er.

Die Mannheimer Polizei zog derweil eine durchweg positive Bilanz nach dem Konzert. Zahlreiche Konzertbesucher hatten die öffentlichen Verkehrsmittel wie S-Bahn und Straßenbahn genutzt. Diese konnten die Besuchermassen problemlos bewältigen.

Deshalb verlief auch der individuelle Anreiseverkehr mit dem Auto ohne Probleme. Fans, die nicht auf das Auto verzichten konnten, kamen ohne größeren Stau und Verkehrsbeeinträchtigungen auf die gut ausgeschilderten Parkplätze. In der Hauptanreisezeit kam es lediglich auf der Autobahn A6 kurzzeitig zu einem Rückstau von maximal sechs Kilometern Länge aus Richtung Viernheim.

Die Konzertbesucher verhielten sich aus polizeilicher Sicht vorbildlich und diszipliniert und genossen bei heißem Konzertwetter einen abwechslungsreichen Tag. Es kam zu keinen nennenswerten Vorfällen. Lediglich ein Drogendelikt sowie eine Körperverletzung wurden der Polizei angezeigt. Zwei betrunkene Leute mussten von Rettungsdiensten behandelt werden.

Die Rettungsdienste rückten insgesamt 350 Mal zur medizinischen Hilfeleistung, meist wegen Hitzestress aus. Davon mussten 16 Patienten zur medizinischen Weiterversorgung in Krankenhäuser transportiert werden.

Nach Konzertende kam es zu Verzögerungen beim Verlassen des Konzertgeländes. Insbesondere beim Verlassen der Besucher in Richtung Großparkplatz ergaben sich erhebliche Behinderungen aufgrund der Engstelle am Fußgängersteg. Die Bundesstraße B38a musste so aus Sicherheitsgründen wegen Fußgängern auf der Fahrbahn vorübergehend in beide Fahrtrichtungen zwischen Mannheim-Feudenheim und Mannheim-Neckarau voll gesperrt werden.

Bei der Ausfahrt aus den Parkplätzen und insbesondere aber bei der Abreise mit den S-Bahnen ergaben sich längere Wartezeiten.

Das kritisiert auch eine Leserin: "Anreise war gut aber die Abreise mit der RNV eine Katastrophe", schreibt sie. Es sei, als ob "sie gedacht hätten, dass keiner mit der Bahn nach Hause fahren würde ..."

Update: Montag, 26. August 2019, 13.23 Uhr