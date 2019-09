Von Karin Katzenberger-Ruf

Rhein-Neckar. Steigende Schülerzahlen, vor allem im Grundschulbereich, vermeldet das Staatliche Schulamt Mannheim für seinen Einzugsbereich, der neben der Quadratestadt auch Heidelberg, den Rhein-Neckar-Kreis sowie den Neckar-Odenwald-Kreis umfasst.

Demnach beginnt nächste Woche für 8521 Erstklässler der Ernst des Lebens. Im vergangenen Jahr waren es 7972. Zu den Neuerungen im beginnenden Schuljahr gehört der "Digitalpakt". Von den bereit gestellten Fördermitteln des Bundes fließen etwa 650 Millionen Euro nach Baden-Württemberg. Schulen, die im Unterricht digitale Kompetenzen vermitteln und finanzielle Unterstützung zur Anschaffung von Hard- und Software erhalten wollen, können ab Oktober einen entsprechenden Antrag stellen. Diesem ist allerdings ein "Medienentwicklungsplan" beizufügen. Sonst gibt es kein Geld. Darauf wies der Leiter des Staatlichen Schulamts, Hartwig Weik, im Rahmen eines Pressegesprächs hin.

Auch im Schulamt selbst stünden einige Veränderungen an, betonte Weik. Eine Hauptaufgabe des Amts wird es demnach künftig sein, an den Schulen sogenannte "Bilanzierungsgespräche" zu führen. Schließlich sorgt inzwischen das Institut für Bildungsanalyse mit Hauptsitz in Stuttgart für die Datenerhebung. Salopp formuliert, wird dort zusammengetragen, was an den Schulen gut läuft und was weniger. Zur Optimierung der Abläufe sollen dann besagte Gespräche beitragen. "Das wird uns sehr beschäftigen", sagte Weik.

Doch er und sein Team werden auch einige Themenbereiche an das neue Zentrum für Schulqualität und Lebensbildung (ZSL) übertragen, das über sechs Regionalstellen im Land verfügt. Eine davon praktischerweise in der Augustaanlage 67 in Mannheim, wo auch das Staatliche Schulamt ansässig ist.

Aus- und Fortbildung ist übrigens einer der Bereiche, der an das ZSL übergeht. Dazu gehört dann auch ein bei Lehrkräften sehr beliebtes Fortbildungsseminar, an denen alle Pädagogen teilnehmen können, die an einer Schule Führungsaufgaben übernehmen wollen. Also sich vorstellen könnten, dort Rektor oder Rektorin zu werden. Auch Schulprojekte, organisiert von den Regionalteams Sport, Musik und Kunst, sind künftig ZSL-Sache.

Selbst die Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen haben nun mit dem ZSL einen neuen Ansprechpartner. Und wie sieht es mit dem möglichen Unterrichtsausfall im Bereich des Staatlichen Schulamtes? Laut Hartwig Weik sind in seinem Bezirk alle Stellen besetzt, und es gibt - bezogen auf die Unterrichtsstunden - insgesamt eine sogenannte "Lehrerreserve" von zwei Prozent. "Wir haben immer viele Bewerbungen", freut sich der Schulamtsleiter in diesem Zusammenhang.

Auf sogenannte "Nichterfüller" - also Lehrkräfte ohne wissenschaftliche Ausbildung - habe er deshalb nur in drei Fällen zurückgreifen müssen. Sie unterrichten in Vorbereitungsklassen, in denen es um das Erlernen der deutschen Sprache geht. Solche Klassen gibt es an 137 Standorten im Zuständigkeitsbereich.

Von den 193 Förderklassen gibt es 71 in Mannheim, 18 in Heidelberg, 88 im Rhein-Neckar-Kreis und 16 im Neckar-Odenwald-Kreis - an 130 Grundschulen, 32 Gemeinschaftsschulen, 21 Werkrealschulen und zehn Realschulen. Insgesamt betreut das Staatliche Schulamt Mannheim rund 77.000 Schüler, die an über 300 Schulen von knapp 8000 Lehrern unterrichtet werden.